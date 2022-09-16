Как изменить судьбу с помощью хиромантии

Многие уверены, что наша жизнь расписана заранее, но на самом деле ее можно изменить.

Согласно науке хиромантии, с помощью ладони можно определить судьбу человека.

Многие уверены, что наша жизнь расписана заранее, но на самом деле ее можно изменить. Существует наука, которая называется коррекционная хиромантия и она считается надежным способом для изменения судьбы человека.

В Азии и Африке распространено изменение судьбы человека с помощью рисунков. Вы наверняка видели в индийских фильмах, что у женщин хной множество рисунков на руках. Так они меняют судьбу человека.

Как изменить положение линий

Чтобы изменить рисунок на своей ладони, нужно использовать любые чернила. Подойдет маркер, ручка или хна. Главное, чтобы рисунок держался на руке продолжительное время – чем больше, тем лучше. Предпочтение стоит отдавать красным, золотистым или серебряным оттенкам.

Изучите линии на ладони, которые отвечают вашим целям. Так вы сможете понять, на какие детали вам нужно обратить внимание: четкость, длина или пересечение с другими. Если у вас не хватает знаний по хиромантии, лучше провести несколько вечеров за чтением справочника прежде, чем приступать к коррекции. Когда вы будете полностью уверены в себе и своих знаниях, можно начинать обряд. В ином случае что-то может пойти не так, и вы потерпите неудачу и измените судьбу в худшую сторону.

С помощью маркера или хны можно подкорректировать линии, которые прерываются или отражены на руке слишком слабо. Во время процесса закройтесь в каком-нибудь тихом месте и проведите обряд по изменению своей судьбы. Любой магический ритуал требует максимальной концентрации и сосредоточенности. Когда вы будете наносить на руку новый рисунок, сконцентрируйтесь на том, что вы хотите достичь с помощью этого процесса. Подумайте о проблемах со здоровьем, с которыми вы хотите справиться, счастье в семейной жизни или материальном достатке.

Обратите внимание, что не нужно делать на ладони кардинальные изменения. Если вы прорисуете все существующие линии, вы только усугубите положение. Ограничьтесь только теми линиями, в которых вы нуждаетесь сильнее всего.

Изменение линий на руке

Обратите внимание, что после проведения подобных ритуалов, у вас могут измениться настоящие линии на руке. Они могут переместиться и самостоятельно – после сильных потрясений в жизни или важных событий. Линии меняются в зависимости от важных выборов, когда решается ваша судьба. Бывает и так, что человеку предначертано одно, а он делает выбор в сторону другого.

Если вы заметили, что на вашей руке изменились линии, обратитесь к справочнику и узнайте, что значит ее новое местоположение. Или у вас на ладони может появиться совершенно новая линия, которой не было раньше.

Стоит обратить внимание и на то, как ведет себя краска на руке. Она может быстрее впитываться в проблемные участки, где линия прерывистая или плохо заметна. Если вы обратили на это внимания, это хороший знак, который показывает, что коррекционная хиромантия работает.