Чиститься огнем и водой: что делать, если вас сглазили на улице

Люди, которые живут в большом городе, часто сталкиваются с негативной энергетикой.

Нужно понимать, что сглаз не делается специально. Любой человек в плохом настроении может пройти мимо вас и случайно наслать сглаз. Чтобы снять проклятье, сначала нужно узнать есть ли оно на вас.

Не стоит путать сглаз и порчу. Первый наслать на вас может кто угодно, любой прохожий, а вот порча требует особого магического ритуала. Кроме того, сглаз насылают на человека в целом, а порчу – на определенную сферу жизни.

«Симптомы» сглаза

Чаще всего негативные изменения в самочувствии люди списывают на погоду, настроение и состояние человека, но на самом деле такой симптом может говорить о том, что человека сглазили. Еще одним из признаков наличия темной магии является резкое ухудшение отношений с родными, друзьями и коллегами. Среди явных симптомов можно выделить: слабость, недомогание, головную боль, нарушение сна, появление новых заболеваний. Все эти признаки, появившиеся внезапно, могут говорить о том, что на вас наслали сглаз. Кроме того, ухудшается не только физическое, но и психологическое состояние человека. Может появиться депрессия, панические атаки, а также чувства тревоги и обиды. В некоторых случаях ситуация достигает обострения фобий и зависимостей, а все эти признаки приводят к суицидальным мыслям.

Способы избавления от сглаза

Спичками

Возьмите стакан с чистой водой и 9 спичек. Поджигайте поочередно каждую из них, при этом последующая должна поджигаться от другой. Сгоревшие до конца спички кидайте в воду со словами «не девятая, не восьмая, не седьмая » (и так далее). Если все спички остались на поверхности, значит вас не сглазили, но, если хотя бы одна утонула, нужно произнести: «Добро в ворота, зло вон навсегда». После сделайте три глотка из стакана, а остальное вылейте.

Яйцом

На прикроватную тумбочку или на пол рядом с кроватью поставьте на ночь стакан с водой и свежим яйцом, разбитым туда. Скажите: «Забери с меня все плохое», а на утро размешайте все и вылейте в унитаз.

Огнем

Возьмите ненужные вещи, которые обладают вашей энергетикой (прикасались к вашему телу), заверните их в наволочку и отнесите на пустырь. Желательно, чтобы он был рядом с озером, рекой или другим водоемом. Разожгите костер с помощью веток и бросьте туда наволочку с вещами. Во время ритуала не попадайте под дым, иначе сглаз вернется. Когда все догорит, засыпьте пепелище землей. После уходите с этого места, не оборачивайтесь и не разговаривайте ни с кем по дороге. Когда придете домой, вымойте руки в проточной воде.

Водой

Если вы уверены, что вас сглазили на улице, после прихода домой в течение суток нужно умываться проточной водой каждые два часа. Делать это нужно левой рукой против часовой стрелки. В то время, пока вы будете умываться, задержите руку на лице в районе глаз и переносицы. В конце стряхните пальцы над раковиной и не вытирайте руки полотенцем.