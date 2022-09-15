Как определить совместимость по линиям на ладонях

Совместимость показывают многие факторы: размер и форма ладони, форма пальцев, выраженность бугров.

Определение совместимости людей всегда очень актуально, особенно, если люди планируют создать семью.

В этом нелегком деле парам поможет хиромантия – наука, изучающая характер человека по линиям на ладони. Сравнивая знаки на руках партнеров, можно понять, совместимы ли они психологически и сексуально, в каких направлениях отношения будут развиваться гармонично, а где стоит ожидать конфликта.

В обычной жизни первым тестом на совместимость является обычное рукопожатие. Если прикосновение приятно, и ваша рука чувствует себя комфортно в руке партнера – это означает, что по энергетике вы вполне совпадаете, и имеет смысл продолжить исследование дальше. Если руку хочется скорее «отнять» - на гармонию в отношениях лучше не рассчитывать.

Совместимость с партнером показывают многие факторы: размер и форма ладони, форма пальцев, выраженность бугров. Но сегодня поговорим о «рисунках» на ладони.

Линии головы (проходит через ладонь ниже Линии сердца) у партнеров сравнивают по углу изгиба, чем больше похожа форма линий, тем более схожие взгляды на жизнь. Если линия прямая, то это указывает на приземленность и выраженную практичность человека. Если линия изогнута – человек имеет целостный взгляд на мир.

Линии жизни (начинается между указательным и большим пальцем и проходит через всю ладонь, огибая большой палец и заканчиваясь у запястья) сравнивают по тому, как они прорисованы. Если линия прямая, хорошо прорисована и широким полукругом огибает Холм Венеры, то человек переполнен энергией, а если она тонкая, «слабая», то человек предпочитает размеренность и спокойствие.

Линия сердца (начинается между указательным и средним пальцем и проходит через всю ладонь, заканчиваясь под мизинцем) отвечает за чувственность человека. Если у обоих партнеров она глубоко прорисована, оба имеют выраженную сексуальность. Если же линия прорисована слабо, то человек более романтичен или отдает предпочтение духовным ценностям. Также важен сам рисунок линии: если на ней много «цепочек» и узоров – это говорит о повышенной эмоциональности и склонности создавать проблемы на ровном месте. При ровной линии – характер уравновешенный. Чтобы с большей вероятностью совпасть в интимном плане, линии должны быть похожи.

Выбирая пару по руке помните, что гармония в паре зависит не только от линий на руке, но и от работы над отношениями.