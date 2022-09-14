Популярные обереги, которые не работают

Некоторые талисманы — всего лишь продукт маркетинга.

От сглаза, порчи и другой темной магии существуют разные обереги.

Даже крестики, которые надевают на младенцев после крещения, тоже помогают справиться с негативным воздействием на человека. Однако в современном мире существуют такие понятия как маркетинг и бренд. Среди оберегов тоже встречаются разрекламированные талисманы, но на самом деле они не работают.

Назар бонджук (Глаз от глаза)

Вы наверняка видели эти амулеты на турецких базарах и рынках. Их рекламируют как средство от сглаза. Согласно легенде, дочь пророка Мухаммеда Фатима подарила кусок синего стекла своему жениху, чтобы он вернулся живым из дальнего путешествия. Так и появилось это стекло с рисунком глаза. Однако сейчас этот амулет используется как сувенир, и делают его массово на заводах. Он стал использоваться исключительно как завлечение клиентов на рынке и не несет никакой магической ценности.

Красная нить

Многие молодые люди и звезды используют шерстяную нить как оберег от сглаза и порчи. Этот талисман появился еще во времена каббалистического течения в XII веке. Сейчас продают самые разные красные нити, в том числе и онлайн, однако нельзя проверить, действительно ли эта нить была доставлена из Израиля. Кроме того, красную нить популяризируют зарубежные и российские звезды. Они утверждают, что приобретали нити у Гроба Господня в Иерусалиме, но стоит понимать, что к христианству этот амулет не имеет никакого отношения. Там, где это связывают с религией, продают подделки. Если вы хотите получить настоящий талисман, то нужно ехать за ним в другую страну. Все остальное вряд ли будет работать от сглаза и порчи.

Булавка

Самый простой, но очень популярный оберег, о котором знают многие. До сих пор неизвестно, почему именно этот предмет стал оберегом, как неизвестно и то, откуда это пошло. Люди прицепляют этот предмет к одежде, но совершенно не знают, как делать это правильно. Если вы просто решили воспользоваться булавкой, она не будет работать против сглаза и порчи. Нужно приобрести новый предмет и переплатить за него. Прикреплять к одежде нужно с внутренней стороны, чуть левее на груди. Каждый вечер необходимо проверять булавку. Если она почернела или погнулась, можно покупать новую, так как она уже оберегла вас от темных сил.