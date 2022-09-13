Веник и чеснок: какие обереги принести домой, чтобы защитить семью

Прежде чем поместить оберег в доме, важно понять его смысл.

Оберег – это специальный предмет, наделенный магической силой для защиты дома от разных несчастий и призванный приносить в семью мир и любовь.

С древних времен оберегами служили различные природные материалы и бытовые вещи. Каждый из них имеет собственное предназначение, поэтому, прежде чем принести оберег в дом, важно понять его смысл.

Колокольчик – сильный оберег, но важно, чтобы хозяевам дома нравился звон. Его переливы отпугивают от дома нечистую силу и прекрасно очищают негативную энергетику жилища. Периодически звоните в колокольчик, чтобы задобрить вашего Домового.

Веник – один из самых известных домашних оберегов. Он выметает из дома не только обычный мусор, но и энергетический. При смене места жительства обязательно захватите старый веник, чтобы вместе с вами переехала удача. Веник может помочь наладить атмосферу в семье. Если вы начали ссориться, закопайте старый веник и принесите новый – конфликты прекратятся.

Чеснок оберегает дом и его обитателей от энергетических вампиров и сглаза. Для этого целую головку чеснока нужно просто положить на подоконник.

Чтобы избавиться от негативной энергии в доме, сплетите Косу из луковиц. Она втягивает в себя накопившийся негатив, поэтому периодически косу надо менять, а лук из нее ни в коем случае не употреблять в пищу, а выбрасывать.

Агат – этот камень имеет особую силу в качестве оберега. Он способен защищать дом от стихийных бедствий, притягивать финансовое благополучие и сглаживать конфликты между хозяевами. Чтобы сделать оберег, сложите в полотняный мешочек несколько камешков агата и подвесьте в укромном месте.

Наибольшей силой обладает оберег, сделанный своими руками или подаренный кем-то из близких. Однако стоит знать, что символ не нужно вышивать на одежде и носить в виде украшений, поскольку, когда он заканчивает свою работу, например, снял порчу или вылечил болезнь, то оберег начинает привлекать к человеку потусторонние силы. Лучше всего оберег держать в укромном месте внутри дома. Также его можно вышить на скатерти или занавесках, нарисовать на мебели или внешней стороне двери или дома.

Если вы купили оберег, то перед использованием его необходимо промыть проточной водой или на сутки закопать в обычную соль, чтобы снять чужую энергетику.

Выбирайте себе оберег и пусть в вашем доме царит мир и покой!