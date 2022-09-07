Почему в старину собак считали вестниками горя

Во многих культурах с собаками связано огромное количество жутких поверий.

Собаки считаются верными друзьями человека. Но если обратиться к преданиям и суевериям различных культур, в них собака часто является представителем потусторонних сил и вестником несчастий.

Так, например, в известных литературных произведениях, дошедших до нас из глубины веков, собак часто описывали, как предвестников смерти. В «Одиссее» (песнь 15) собаки Евмея выли, предвещая смерть Максима, а в «Золотой легенде» Лонгфелло Иуда Искариот ссылается на запись в Талмуде: «собачий вой кругом стоит, когда над городом летит и веет хладом Ангел Смерти».

В старину плохой приметой считалось встретить собаку на дороге, особенно ночью. С современной точки зрения – это просто опасно для человека, но тогда считалось, что собаки способны видеть призраков. В Уэльсе существует предание, что гончие псы Аннуна, правителя потустороннего мира, видны только земным собакам, а древние скандинавы были уверены, что, когда воет собака, она встретила Богиню смерти Хел и скоро в поселении кто-то умрет. У некоторых народов до сих пор существует примета: если черный пес несколько раз обежит чей-то дом и ляжет у ворот – жди покойника.

Древне-славянские поверья утверждают, что собаки черной масти тесно связаны с миром мертвых. Особенными свойствами обладают экземпляры с островками-пятнами светлой шерсти над глазами и собаки-«ярчуки» - первые щенки из первого помета. Им приписывалась способность видеть посланцев потусторонних миров. Именно поэтому щенков прятали от посторонних людей, чтобы колдуны или «темные» силы не могли их убить. Вырастая, пес становился защитником людей от всякой нечисти: он чувствовал ее в любом обличии и отгонял, либо убивал.

В некоторых странах собаки воспринимались стражами преисподней и проводниками на тот свет. В Древней Персии тело покойного было принято показать собаке. Если она перепрыгивала через него, это рассматривалось как возвращение души усопшего в мир живых в облике упыря.

В европейских преданиях собаки считались душами людей, блуждающими по земле. В Польше предполагали, что в таком образе в мир живых возвращаются души ведьм и утопленников. В Германии думали, что души самоубийц и великих грешников в образе черных собак, особенно с огненными глазами, бродят среди людей.

А кого видите в собаках вы, зависит только от вашего отношения к этим животным.