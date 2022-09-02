Крестик и украшения: вещи, которые нельзя подбирать на улице

Заметив под ногами «потерянные» предметы из нашего списка, без сожаления пройдите мимо.

Каждый из нас когда-либо в своей жизни находил на улице различные предметы.

Какие-то из них были потеряны, а какие-то специально брошены. Но задумывались ли вы о том, что может произойти, если взять найденное себе? В большинстве случаев ничего не случится, но существует несколько предметов, которые категорически нельзя подбирать.

1. Нательный крестик. Он энергетически с момента крещения связан с судьбой конкретного человека. Некоторые эзотерики считают, что даже если вы просто держите в руках чужой крест, это может спровоцировать перенос на вас чужих грехов и предопределенных событий из другой жизни.

2. Украшения (особенно золотые или серебряные) часто подвергают магическому воздействию при приворотах, сглазах и порче. Возможно, найденное вами, не просто потерялось, а было брошено при исполнении ритуала: очень часто, чтобы избавиться от отношений, нужно оставить украшение в людном месте. Такая находка может сильно повлиять на вашу энергетику и привести к негативным последствиям в семье.

3. Самодельные игрушки (куклы) часто используются для магических ритуалов на здоровье и даже порчи на смерть. Не берите и не рискуйте собой, особенно, если вы нашли подобную вещь на перекрестке или в укромном месте, не предназначенном для чужих глаз.

4. Часы тесно связаны с биополем и «временем» другого человека. Возможно, они потерялись у прежнего хозяина именно потому, что его срок жизни подходит к концу. Подобрав часы, вы рискуете «переместиться» в проблемы и болезни старого хозяина.

5. Записные книжки (тетради, блокноты) и другие личные записи могут быть сделаны не просто для памяти, а для избавления от внутреннего негатива. Если вы нашли что-то подобное, не берите не столько потому, что «неприлично читать чужие записки», а чтобы энергетически не присоединяться к перипетиям чужой жизни.

6. Ключи часто используют в обрядах, «запирающих» несчастья или болезни. После его проведения, ключ специально выбрасывается. Забрав себе находку, вы как будто энергетически отпираете закрытую дверь с серьезными проблемами. Будьте особенно аккуратны, если ключ был найден в воде: так «топят» мощные порчи и заговоры.

Заметив под ногами «потерянные» предметы из нашего списка, без сожаления пройдите мимо – берегите себя!