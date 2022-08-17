Что будет, если поставить живому человеку свечку за упокой

Иногда недоброжелатели ставят свечу за упокой своим врагам, чтобы испортить им жизнь.

В православных храмах можно молиться за души умерших людей, чтобы они обрели покой.

Свечи можно ставить в любое место, но в некоторых храмах существует специальный канунный столик, куда ставят свечи за упокоение. Как правило, он квадратный, а над ним расположен крест с распятым Христом. После того, как человек поставил свечу, следует помолится за душу умершего. Однако иногда недоброжелатели ставят свечу за упокой своим врагам, чтобы испортить им жизнь. Оказывается, это работает немного по-другому.

Существует несколько версий того, что будет живому человеку, если поставить свечу за упокой.

Случайность

Если вы поставили эту свечу случайно или попросили это сделать кого-то из монахинь, то ничего не случится. Священнослужители говорят, что высшие силы видят все и знают, что вы сделали это не из-за злого умысла. Любое упоминание человека в молитве считается благоприятным для его души. Однако, лучше еще раз прийти в храм и помолиться за здравие того человека, которому вы желаете благополучия.

Злой умысел

Если человек сделал это из злого умысла, то ничего хорошего не будет обоим людям. Если человек никак не связан с магией, то он может доставить неудобства и проблемы своей «жертве», однако потом все это возвращается злоумышленнику. Дело в том, что некоторые эксперты утверждают, что молебен за упокой считается передачей энергии от живого человека к мертвому. В случае, если поставить свечу живому, человек передаст ему свою негативную энергию, которая может перейти максимум в виде болезни. Однако злоумышленник пострадает сильнее, так как отдаст большую часть своей энергии, а для того, чтобы насолить живому человеку, ее нужно очень много. Жертва пострадает не сильно, так как у каждого человека есть своя защитная энергия.

Такие ритуалы также проводят и темные маги, но в этих случаях они ослабляют защитное поле своей жертвы, чтобы воздействие свечи за упокой было сильнее. На самом деле, подобное проводят при различных приворотах и порчах, но это нужно делать исключительно опытному человеку, который знает, как не навлечь беду в свою сторону. Маги передают энергию не от человека к человеку, а берут ее из других источников силы – у каждого он свой.