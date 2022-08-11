Как впустить в квартиру благоприятную энергию

Иногда причиной всех бед можем быть мы сами или наше жилище.

Когда у вас или у ваших домочадцев начинается черная полоса, может создаваться впечатление, что на вас навели порчу или сглазили.

Однако иногда причиной всех бед можем быть мы сами или наше жилище. Поэтому стоит уделять своей квартире больше внимания, чтобы впустить в дом благоприятную энергетику.

Чистота и порядок

Если ваша квартира, и особенно коридор, захламлены, стоит навести порядок. Когда в доме много ненужных вещей в открытом пространстве, благоприятная энергия может плохо просачиваться в ваше жилище. Проведите генеральную уборку: расставьте все вещи на места, избавьтесь от ненужного. Вам самим станет легче находиться в такой квартире.

Терпимость

Старайтесь относиться к своим домочадцам терпимее. Ругань только отталкивает позитивную энергию и привлекает негативную. Из-за этого вы можете быть подвержены нападкам энергетических вампиров. Постарайтесь разобраться с этой проблемой, и вы увидите, как ваша жизнь начнет налаживаться.

Дневной свет

Если в вашей квартире мало дневного света, значит, стоит сделать ремонт и впустить больше воздуха, а он, в свою очередь, поможет в привлечении благоприятной энергии.

Цветы

Даже искусственные цветы могут помочь в привлечении положительной энергии. Лучше постараться высадить какие-нибудь растения на подоконнике, но у некоторых людей просто нет времени на уход за цветами. Растения можно поставить в вазу - этот способ также работает в привлечении удачи, любви и богатства.

Музыкальные предметы

Согласно феншуй, в доме должны быть особые талисманы, которые дают понять, что в вашей квартире есть место для благоприятной энергии. Их также называют «музыкой ветра». Так как трубы колышутся на ветру и создают легкую музыку, которая практически никогда не надоедает.

Перестановка

Попробуйте обратиться к восточным практикам и сделать небольшую перестановку. Дело в том, что в квартире существуют специальные «зоны», куда можно поставить талисманы для привлечения того, что вы хотите. Например, зеркала не только визуально расширяют пространство, но и дают благоприятной энергии место для появления в вашем доме.