Мнение астролога: почему появляются кольца Венеры на шее

Наверняка вы видели на шее некоторых женщин что-то вроде заломов.

Наверняка вы видели на шее некоторых женщин что-то вроде заломов – это линии, называемые «кольцами Венеры».

Морщины или признак святости

Большинство людей считает кольца Венеры признаком возраста: кожа становится менее упругой и морщины появляются даже на шее. Несмотря, кстати, на то, что кожа шеи как раз более эластична и стареет позже кожи лица. Еще есть версия о том, что кольца Венеры появляются, если прибавить в весе: тогда эти заломы не что иное как складки жировой ткани.

Но кольца Венеры бывают и у совсем молодых людей и даже у детей. И у тех, кто обладает стройным телосложением и не имеет лишнего веса. Все это подводит к мысли, что кольца Венеры – явление интересное и необъяснимое обычными причинами.

Эзотерики считают кольца Венеры признаком святости. Кольца похожи на нимб, который опоясывает шею, словно бусы, даруя и защиту, и энергию для добрых дел и помощи всем, кто в ней нуждается. Это версия очень похожа на правду, тем более что нетрудно заметить: кольца Венеры имеются действительно в основном у женщин, которые отличаются милосердием, добротой и состраданием. Видели ли вы когда-нибудь кольца Венеры у черствых, закрытых эмоционально людей? Скорее всего, нет.

При чем тут лишний вес

Конечно, можно возразить: люди, склонные к полноте, чаще других оказываются добрыми (вспомним расхожее «хорошего человека должно быть много»), поэтому связь с лишним весом полностью отметать не стоит. Но все же: есть что-то удивительное и загадочное в этих казалось бы непривлекательных морщинках.

Кстати, в современной косметологии существует метод маскировки колец Венеры: их закалывают филлерами. Впрочем, надо ли прятать то, что вполне естественно и совершенно не уродует? Думается, что нет.

Наверное, самый гуманный и выгодный способ посмотреть на кольца Венеры – это задуматься об их высоком значении и даже пользе. Если раньше у вас их не было, а теперь появились, поразмышляйте, что это значит. Может, жизнь намекает вам на то, что пора заняться заботой о других людях? Может, вы достигли того уровня душевного и духовного развития, когда можете дарить свое время, силы, доброту другим людям?.. В любом случае, кольца Венеры – это украшение природы, которое вы можете носить с гордостью.