Невидимый защитник: какой у вас ангел-хранитель по дате рождения

Прислушивайтесь к шелесту крыльев и не забывайте благодарить своих ангелов-хранителей.

С момента рождения у каждого человека появляется свой ангел-хранитель.

Поскольку люди не могут его видеть, то становится интересно, а кем же он является с нашей человеческой точки зрения. Используя дату своего рождения, вы можете узнать пол, возраст и способности вашего ангела.

Например, дата вашего рождения 15.06.1988.

Чтобы узнать пол вашего покровителя, сложите числа даты:

1+5+0+6+1+9+8+8=38

Если в итоге получилось четное число – ваш ангел мужского пола, если нечетное – женского.

Чтобы узнать возраст ангела, необходимо сложить числа даты и месяца рождения:

1+5+0+6=12

В нашем примере ангелу 12 лет, и этот возраст сохраняется на протяжении всей жизни его подопечного. Ангелы не взрослеют.

А вот какими способностями обладает ваш ангел-хранитель, укажет цифра вашего рождения, если она одна (например, вы родились 3 числа) или вторая цифра, как в нашем примере – 5. Если вы родились 10, 20 или 30 числа – это «0».

0 – Огненный ангел. Обладает силой, смелостью, помогает своему подопечному в самых рискованных ситуациях. Люди, охраняемые этим ангелом – везунчики и баловни судьбы.

1 – Святой ангел – их лики можно увидеть на иконах. Он опекает добрых, спокойных людей, склонных к самопожертвованию.

2 – Светлый. Поддерживает тонкие чувствительные натуры и людей с большим количеством родинок или веснушек. Общается со своим протеже через сны.

3 – Воздушный. Сам себе на уме и больше озабочен «небесными» делами, чем наблюдением за подопечным. Оказывает помощь, если его хорошо попросить.

4 – Мудрый. Незаменим в помощи с учебой, карьерой и принятием любого решения. Те, кого он опекает, обладают прекрасной интуицией.

5 – Металлический. Сильный, но холодный. Незаменим в тяжелых жизненных ситуациях и испытаниях. Покровитель борцов за справедливость и долгожителей.

6 – Радужный. Веселый и креативный. Покровительствует творческим и неординарным людям, посылая озарения во снах.

7 – Энергичный. Очень предан подопечному, всегда за его спиной. Но если его помощь отвергают, обижается и может «оставить» в воспитательных целях. Конечно же вернется, но надо сильно попросить.

8 – Человечный. Это души умерших родственников, ставшие ангелами. Всегда на связи и присматривают за близкими.

9 – Теплый. Ангел-оптимист с теплыми крыльями. Под их защитой царит гармония и покой. Часто воплощается в домашних питомцев.

Прислушивайтесь к шелесту крыльев и не забывайте благодарить своих ангелов-хранителей!