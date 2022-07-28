Почему гость забирает удачу, когда хозяйничает на вашей кухне

Уборка и готовка – интимные моменты, которые в доме должен осуществлять только хозяин.

Нельзя выносить чужой мусор! Нельзя мыть посуду в чужой квартире! Нельзя, чтобы другой человек хозяйничал и убирался в моем доме – возможно, вы сталкивались с такими приметами.

В чем их смысл и правда ли так пагубно влияние чужого человека

Уборка в квартире, вынос мусора, помывка посуды – это все действия, связанные с тем, что накопилось что-то лишнее, отжившее, и долг хозяев помещения – избавиться от этого. Эти действия требуют от хозяев определенного посыла и настроя и, если к ним привлекается посторонний человек, скорее всего, он выполнит только физическую очистку (вымоет посуду, уберет в квартире), а на тонком плане пространство так и останется «грязным». А это значит, что они начнут проявляться в реальном мире в виде ссор, недомолвок, потерь и других неприятных явлений.

Что же тогда делать

Отказаться от услуг помощников-клинеров? Всю жизнь стоять у плиты? Разумеется, нет, помощников привлекать можно, но следует соблюдать несколько правил.

Помощникам нужно платить. Ваши деньги – ваша энергия и это своеобразный расчет на тонком плане. Да, я сам не донес мусор, но я отдал энергию в виде денег, чтобы его донесли т.е. приложил некоторое усилие. Помощник по хозяйству должен быть вам интуитивно приятен. Если человек завистлив, рядом с ним сложно находиться, постоянно приходит с плохими новостями и сплетнями – именно эти энергии будут оставаться в квартире после уборки и в приготовленной руками такого человека пище. Если близкий человек или друг помог в чем-то по дому – отблагодарите его словом или делом. Важно не дать почувствовать другу, что он – хозяин на кухне, в доме. Иначе все пространство будет настраиваться под него и его желания. Он – отличный друг и вы ему благодарны за помощь, но хозяин в доме – вы. Если есть малейшее подозрение, что человек вам завидует, ревнует, затаил обиду или злость – категорически нельзя допускать его к вашему домашнему пространству.

Попробуйте соблюдать эти правила и посмотрите, что будет происходить с атмосферой в доме и какие события будут происходить в вашей жизни. Возможно, многое поменяется!