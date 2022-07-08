Предметы, на которые чаще всего накладывают проклятья

В некоторых случаях именно по предмету можно определить, на какую из сфер жизни хотели повлиять.

Для магических ритуалов не нужно никаких особых предметов.

В целом, чтобы наслать на человека порчу или сглаз, достаточно будет любой вещи. Однако существуют уже устоявшиеся предметы, которые используют для темной магии. В некоторых случаях именно по нему можно определить, на какую из сфер жизни человек хотел повлиять.

Булавка и игла

Это – один из самых популярных предметов для проклятий, порчи и сглаза. Булавки и иглы также часто становятся подкладами. Считается, что металл хорошо впитывает отрицательные эмоции, а магическая энергия хорошо концентрируется на острие. При наведении порчи используется булавка с закрытым ушком, чтобы негатив ходил по кругу и усиливался. С помощью булавки расстраивают любовные отношения или делают приворот. Что касается иглы, ее используют для наведения бед, болезней и неудач.

Хлеб

Этот продукт использовали для порчи в древности, но сейчас проклятья на хлеб делают реже. Суть была в том, чтобы злоумышленник передал свежий хлеб с негативной энергией в дом, куда он хочет наслать неприятности. Так как в современном мире никто не передает друг другу хлеб, постепенно его популярность начинает падать, но продукт все еще востребован как магический предмет. Издревле хлеб считался символом богатства, поэтому проклятья на хлебе могут оставить человека без работы и без денег. Хлеб вам передаст тот, кто хочет вашей финансовой нестабильности и увольнения.

Зеркало

Такой магический предмет, как зеркало, никогда не выйдет из моды. Проклятья на зеркале считаются одними из самых опасных. Зеркала считаются окнами в иные миры. И чаще всего порча на зеркало делается из самых страшных побуждений, ведь она сулит смерть. Темные маги чаще всего пользуются порчей на разбитое зеркало, а потом оно появляется в качестве подклада у двери. Его кладут под коврик или прячут в углу подъезда. Чем дольше зеркало пролежит у порога, тем быстрее увянет человек.

Соль

Еще один пищевой продукт, который часто мелькает в магических ритуалах, – соль. В большинстве случаев такой обряд тяжело распознать, так как проклятье накладывают на все сферы жизни человека. Однако, оно действует не очень долго, так как соль – слабый продукт для негативной энергии. Именно такие обряды лучше всего олицетворяют слово «насолить». Если проклятье было сделано на соль, то недоброжелатель хочет немного вывести свою жертву из строя, но не делать серьезных неприятностей.