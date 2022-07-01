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Как на человека влияют аномальные зоны

1 июля 2022ГаданияРамблер

Нахождение в любой аномальной зоне может сильно повлиять на здоровье человека.

Как на человека влияют аномальные зоны
Фото: depositphotos

Аномальные зоны расположены по всему земному шару.

Какие-то появились в следствие радиационных катастроф, другие – из-за магнитного излучения, а третьи стали такими из-за неправильных потоков энергии. В любом случае, нахождение в любой аномальной зоне может сильно повлиять на здоровье человека.

Ухудшение самочувствия

Многие люди, побывавшие в аномальных зонах, отмечают, что после этого их самочувствие значительно ухудшилось. Если одни говорят о небольшом недомогании и постоянном головокружении, то другие утверждают, что после нахождения в гепатогенных зонах у них нашли злокачественные опухоли. Проверить, насколько правдивы эти суждения, очень тяжело, поэтому показания людей не принимают всерьез.

Появление видений и способностей

Некоторые туристы, путешествующие по аномальным зонам, утверждают, что у них начали появляться экстрасенсорные способности или видения. Одни рассказывают о встречах с инопланетными существами, другие просто уверены в том, что получили особый дар после посещения необычного места.

Психические заболевания

Многие исследователи аномальных зон уверены, что некоторые люди настолько подвержены влиянию аномальных зон, что их психика может не выдержать. Еще хуже может стать, если человек постоянно находится в гепатогенной зоне. Таким образом, она забирает у него большую часть энергии. Из-за этого человек становится психологически истощен, а уже вследствие этого появляются психические заболевания.

Ослабление биополя

В эзотерике существует такое понятие как "биополе человека". Его свойство заключается в том, что оно дает человеку жизненную силу и подпитывает его энергию. Считается, что в аномальных зонах биополе ослабляется, поэтому такие люди остаются без защиты перед порчей, сглазом и проклятьями. Эзотерики утверждают, что биополе может даже повлиять на здоровье и качество жизни, но не конкретизируют свои знания.

Бывали ли вы в аномальных зонах и как это отразилось на вас?

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