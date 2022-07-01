Чем негативная энергия отличается от порчи

Первое более опасно, но напороться на него сложнее, а вот со вторым все наоборот.

Человека окружает много опасностей, исходящих от посторонних людей.

На улице можно столкнуться со сглазом или негативной энергией, а, если сильно насолить кому-то, то недоброжелатели могут навести и порчу.

Дело в том, что термины «порча» и «негативная энергия» – совершенно разные термины, которые многие путают. Первое более опасно, но напороться на него сложнее, а вот со вторым все наоборот.

Негативная энергия

Это – то, что может преследовать человека, где угодно. На улице любой прохожий может передать вам свою негативную энергию несколькими звуками, а также вы можете столкнуться с ней дома. Если копить внутри себя это чувство, то оно может навлечь проблемы со здоровьем и психикой. Также оно может остаться в квартире, поэтому беды могут начаться у всех членов семьи. Чтобы избавиться от негативной энергии в квартире, нужно ее обустроить таким образом, чтобы в ней было больше свободного пространства, а также чистота и порядок. Все это дает негативной энергии быстрее выйти из жилого помещения. Таким образом, негативная энергия уходит так же легко, как и приходит, все это зависит только от человека. Она не опасна, но может вызвать некоторые неприятности в виде слабости и плохого настроения.

Порча

Порчу накладывают на человека специальные люди с помощью определенных ритуалов. Это очень сильная вещь, избавиться от которой крайне тяжело. Однако, точно так же ее тяжело наложить. Для этого недоброжелатели и конфликтные люди прибегают к помощи магов и экстрасенсов. Чаще всего порчи накладывают на болезнь, безбрачие, несчастье, финансовое неблагополучие или смерть. В отдельных случаях это может быть простой обряд, а может быть и подклад, поэтому опасность заключается еще и в том, что человек просто не знает, с какой стороны ожидать подвоха. Кроме того, если порча была сделана на личную вещь, фотографию или прядь волос, человек может и не распознать то, что на него наложили порчу. Если он все-таки узнал об этом, то снимать ее также нужно с помощью профессиональной помощи.