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Как помочь любимым на расстоянии с помощью энергии

30 июня 2022ГаданияРамблер

Случается, что любимые оказываются не рядом именно тогда, когда им больше всего нужна наша помощь.

Как помочь любимым на расстоянии с помощью энергии
Фото: depositphotos

Деньги в современном мире можно отправить в одно мгновение, но что делать с поддержкой другого плана? О том, как оказывать психологическую и душевную помощь близким на расстоянии, читайте в этой статье.

Что нужно сделать

Помочь близким на расстоянии может любой, для этого надо просто активировать собственные силы. Люди, которые обладают более мощной, яркой энергетикой, обычно почти всегда находятся в нужном состоянии, но если вы не из них, следует немного подготовиться. Для этого сядьте в укромном месте и закройте глаза. Сконцентрируйтесь на образе человека, с которым вы хотите поделиться своей энергией. Максимально подробно, в деталях представьте себе близкого человека.

А теперь визуализируйте свою энергию в виде прозрачного шара голубого или зеленого цвета и направьте его тому, кому вы хотите помочь (образу этого человека). В зависимости от типа поддержки формируйте энергию разного цвета:

Зеленый шар подарит хорошее настроение и здоровье
Голубой – очистит мысли и душу от негатива
Белый – подарит вдохновение и зарядит новой надеждой
Красный или пурпурный – придаст много сил для борьбы с чем угодно

Шар желтого цвета подарит желание жить и спасет от депрессии

Как подзаряжаться

Для того чтобы посылаемая энергия была более плотной, более действенной, можно подзарядиться от четырех природных стихий: огня, воздуха, земли и воды. Посмотрите на горящее пламя свечи, напитайтесь духом огня – вы станете сильнее и смелее, и ваша энергия тоже. Выйдите на улицу и вдохните свежий воздух полной грудью – так вы получите порцию воздушной стихии,и ваша внутренняя сила станет более объемной и легкой, способной преодолеть любое расстояние на пути к адресату. Затем погуляйте босиком по земле, чтобы соединиться со стихией земли и стать более весомой, плотной, заземленной. Ну и наконец, душ поможет вам напитаться влагой, чтобы быть более чувствительной и получить свою долю водной стихии. Такое укрепление позиций собственной силы поможет направить энергию на помощь любимому человеку, которая спасет его из

любой ситуации.

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