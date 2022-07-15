Почему нельзя целовать покойника

В некоторых народах принято целовать покойника на прощание, но на самом деле это делать нельзя.

Суеверный человек должен вести себя на похоронах особенно аккуратно.

Существует много примет, которые связаны с траурным мероприятием. Часть из них связаны с психологическим фактором, а часть основывается на безопасности всех участвующих. В некоторых народах принято целовать покойника на прощание, но на самом деле это делать нельзя.

Приметы говорят, что нельзя целовать покойника только в губы. Согласно религиозным обрядам, это нужно делать в лоб. Однако на самом деле, не стоит вообще прикасаться к нему губами. На похоронах в этом нет острой необходимости.

Это связано с гигиенической стороной ритуала. Ученые говорят, что уже через девять часов после смерти человека в его теле начинает происходить процесс с разрушением тканей. Из-за этого в теле есть различные выделения, которые могут быть опасны для обычного человека. Кроме того, бактерии могут заразить одежду или стенки гроба. Известно, что по христианским традициям прощание и похороны происходят на третий день после смерти человека. Представьте, сколько бактерий выделяется за это время. Перед прощанием используются специальные химические вещества, которые замедляют процесс размножения бактерий, но полностью продезинфицировать тело невозможно.

Бактерии могут попасть в организм человека через рот, нос или глаза – любую слизистую. Известно, что заражение вирусами, бактериями и инфекциями происходит именно этим путем.

Также не стоит целовать покойника, если он страдал от тяжелых заболеваний. Например, гепатитом, туберкулезом или пневмонией. Некоторое время в теле могут оставаться бактерии с этими вирусами, которые при близком контакте также могут передаться человеку.