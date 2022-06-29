Как понять, как чувствует себя умерший на том свете

Поскольку обычные каналы для связи с умершим не работают, важно знать, как еще получить информацию.

В нашем физическом мире смерть является необратимым биологическим процессом, который прекращает жизнедеятельность организма.

В физической оболочке прекращаются все обменные процессы, отключается сознание, а тонкое астральное тело, так называемая душа, покидает свое «жилище» и устремляется в мир иной.

Куда отправляется душа и продолжает ли она свое существование – это вопрос, который волнует человечество со времен возникновения. В религиозных и эзотерических учениях считается, что душа человека бессмертна, и после смерти тела, она возвращается в иную реальность. Часть теорий утверждает, что душа воплощается на Земле много раз в разных формах, часть говорит о том, что она переселяется в другие измерения. Поскольку потеря близких для живых является очень тяжелым событием, большинство людей хотело бы знать, как чувствует себя умерший после смерти, все ли у него хорошо и, если нет, можно ли ему как-то помочь.

Поскольку никакие обычные каналы для связи с ушедшими в мир иной не работают, важно знать, как еще можно получить нужную информацию. Одним из наиболее точных является обращение к медиуму или экстрасенсу, работающему с тонким миром. Он может связаться с нужным вам человеком и передать от него сообщение. К сожалению, в этой области очень мало настоящих специалистов и много шарлатанов, поэтому зачастую нет возможности получить информацию из «первых рук». Другим распространенным вариантом понять, как чувствует себя умерший, это посетить его могилу и посмотреть на цветы, посаженные на ней. Если они хорошо растут и цветут, значит, у него все благополучно, а вот если вянут и сохнут, стоит помочь его душе, заказав поминальную молитву или помолиться самому.

Если вы сами по природе человек чувствительный, есть большая вероятность того, что умерший сам явится вам во сне. По его виду и настроению можно понять очень многое, даже если он не вступит в контакт и ничего вам не скажет. Радостный вид говорит о том, что ушедший обрел покой, если же он выглядит плохо, молитесь об его упокоении.

И даже если ни один из перечисленных способов для вас не работает, используйте самый простой вариант помочь душе обрести покой в ином мире: вспоминайте человека добрыми словами, регулярно посещайте и держите в порядке место захоронения и искренне молитесь за упокой его души.

Помните об ушедших и верьте, что у них там все хорошо.