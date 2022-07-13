Как определить материнское проклятие и снять его

Слово матери обладает огромной силой, ровно, как и ее мысль или молитва.

Многие могут вспомнить, каково это – когда мама желает удачи и верит и когда, наоборот, молчит или говорит о том, что все пройдет плохо или бессмысленно. Ребенок изначально познает материальный мир через контакт с мамой, через нахождение в ее теле, а затем в ее поле – и, неудивительно, что все, что идет от матери, становится законом – ведь она является ничем иным, как источником жизни. Во всяком случае, именно так чувствует и ощущает мир маленький ребенок. И, если вырастая, он начинает подвергать слова и действия матери сомнению, он может столкнуться с тем, что окружающие будут подтверждать ее правоту: «маму всегда надо слушать», «мама – самая главная» и т.п.

Если мать критиковала, обесценивала, обвиняла, отказывала в признании – груз этих программ уже выросший ребенок тянет в свою взрослую жизнь, становясь человеком «у которого руки не из того места растут», оказываясь вечно виноватым, потому что «из-за тебя всегда одни проблемы», отказываясь от роста и развития, ведь «да что ты можешь, да кому ты нужен».

Можно ли избавиться от такой программы? Да, такое возможно. И первый шаг – понять, что она есть и работает. Вспомнить, какой посыл шел от мамы: принятие и любовь или критика и отвержение? Если последнее – программа «материнское проклятие» скорее всего, работает.

И тогда следующий шаг будет – вспомнить, что мать сильна, но не всемогуща. Чтобы ослабить проклятие нужно вспомнить, что кроме матери за жизнь ребенка отвечает еще и отец и призвать его словами: «отец, я твой ребенок, защити меня!». Если ощущения защиты и поддержки не появляется, следует обратить к Роду – Роду отца и Роду матери также с просьбой о защите.

И после того, как возникает ощущение безопасности и поддержки, нужно обратиться к образу матери со словами: «возвращаю тебе твои слова, нет больше их силы надо мной и власти твоего слова надо мной». И дальше перечислить все те пожелания и напутствия, которые были получены. В некоторых случаях эту практику необходимо повторить несколько раз.