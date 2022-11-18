Как в доме появляются полтергейсты

До сих пор парапсихологи не могут объяснить то, чем на самом деле являются полтергейсты.

Одни считают их злыми духами, другие – приведениями, а третьи – неизведанными сущностями. Однако все сходятся во мнении, что именно эти существа сильно вредят хозяевам дома.

Кто такие полтергейсты

Раньше полтергейстов считали «нечистой силой», а теперь называют «сгустками энергии». Предполагается, что это – духи, которые появляются на местах массовых захоронений, в аномальных зонах или приходят на место неупокоенной души. Некоторые экстрасенсы придерживаются мнения, что полтергейсты – те же приведения, только одни нашли свое место в потустороннем мире, а другие – нет.

Таким образом, полтергейсты чаще всего появляются в неблагополучных местах, но они есть только там, где есть человеческая энергия. Чтобы они могли существовать дальше, им нужны люди, для подпитки энергетикой.

Виды взаимодействия полтергейста

Считается, что есть несколько степеней того, как полтергейст взаимодействует с хозяином квартиры. По мере «созревания» его возможности расширяются. Сначала люди слышат голоса и странные звуки: чаще всего это скрежет, стук и шаги. Второй стадией являются прикосновения, хлопки дверью и включение электроприборов. Дальше уже начинаются движения предметов, и угрозы с ударами. Стоит отметить, что в истории не было зафиксировано ни одного случая, когда встреча с полтергейстом заканчивалась летально. Максимум, что они могут причинить – испуг, ушибы и ссадины. Когда он проявляет себя в последней стадии, то стихает, но через некоторое время появляется вновь.

Полтергейсты проявляют себя разными способами. Например, с помощью акустики: шумы, шорохи, скрежет, голоса и другие звуки. Также они могут перемещать предметы. Признаком полтергейста также является непонятная жидкость, которая появляется в неожиданных местах. Они проявляют себя и с помощью температур, например, охлаждают или нагревают предметы. Полтергейсты могут воздействовать на электричество в доме и бытовые приборы: гаснет и выключается свет, включается телевизор, пылесос, радио.