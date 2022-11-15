Почему гадалки боятся гадать на картах Таро

Многие уверены, что карты могут навредить, но правда ли это?

Таро – интереснейший инструмент исследования своей личности и судьбы.

Но многие люди, приближенные к магии, опасаются использовать карты из-за мысли о том, что они навредят. Почему многие боятся гадать на Таро, читайте в этой статье.

Страх #1 Карты навязывают судьбу

Люди опасаются гадать, потому что им внушили, будто карты дают им одну дорожку, по которой они должны идти, и неважно, нравится она вам или нет. Но это не так: карты всего лишь показывают наиболее вероятный вариант развития событий, при условии, что вы будете действовать так, как настроены именно сейчас. Как раз то, что вы увидите эту самую «дорожку», поможет вам изменить свое поведение, свои мысли и весь ход событий. Так что Таро скорее помогают изменить судьбу, выбрать ее, а не наказывают следовать какому-то одному сценарию.

Страх #2 Карты – инструмент Дьявола

Все что угодно может быть инструментом дьявола, если вы в него верите. Кстати, в Таро есть карта Дьявол, которая означает не только наши пороки, зависимости, но и нашу силу, материальную состоятельность. Так что даже у дьявола две стороны, как мы видим. Но вернемся к нашим баранам: люди боятся, что, гадая, они словно соглашаются на сделку с нечистью, но это совсем не так. Гадание на картах лучше рассматривать как интересный способ познания себя и мира, как глубокую работу с подсознанием. Кстати, многие психологи и психотерапевты используют карты в своей работе. И никто их при этом дьяволом не считает.

Страх #3 Можно «прогадать» свое счастье

Пожалуй, это самый распространенный и самый нелогичный из всех страхов. Многие боятся, что, гадая, они как бы расстаются с тем позитивным сценарием жизни, который был так возможен до работы с картами. Гадание рассматривается как вмешательство в мир тонких материй, которое нарушает естественный ход событий. Что ж, здесь важно только то, что вы думаете на этот счет: если уверены, что «прогадали счастье», так тому и быть. А вот если считаете, что карты картами, а ваше будущее – в ваших руках, то все сложится так, как вы себе и представляете. А Таро поможет увидеть альтернативные способы и методы достижения счастья. Вы до сих пор боитесь?