Почему нельзя отдавать деньги вечером

Считается, что при передаче денег пострадать может и тот, кто их отдает, и тот, кому их отдают.

В мире существует множество разных примет и суеверий относительно привлечения финансов.

Одна из них гласит, что нельзя отдавать долги вечером. Большинство людей следуют этой примете, но не знают, откуда она появилась и что она значит.

Считается, что при передаче денег вечером пострадать может и тот, кто их отдает, и тот, кому их отдают. Первый может лишиться финансового благополучия, а второй потратит эту сумму впустую и будет несчастен.

Также экстрасенсы и астрологи не рекомендуют совершать другие крупные финансовые операции после наступления темноты. Так, они могут не дать должного результата и даже навредить.

Подобное суеверие появилось в древности, когда наши предки верили в нечистую силу и мистических существ. Считалось, что ночь – время, когда вся нечисть освобождается и может спокойно перемещаться в обществе людей. Таким образом, если злой дух увидит у человека наличие свободных финансов, которые тот готов отдать, то мистическое существо негативно повлияет не только на наличие богатства у человека, но и на его судьбу.

Также запрет на передачу денег после темноты действует в китайской практике Фешнуй. Считается, что в темное время суток финансовая энергия угасает, а передача денег другим людям только усугубит положение. Кроме этого, подобные операции могут послужить неуважением к богатству. Таким образом, человек отпускает свои деньги в темноту и пустоту, что совершенно неправильно, так как они должны по ночам храниться дома, под защитой.

Астрологи и экстрасенсы рекомендуют переносить все финансовые операции и передачу денег на светлое время суток. Однако, если отдача долгов не терпит отлагательств, можно воспользоваться древним правилом. Нужно положить деньги на пол, и уже тогда другой человек может их забирать. Так, по мнению предков, можно было обмануть нечистую силу.