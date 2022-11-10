Из-за чего появляется негативная карма и как ее исправить

В буддизме и индуизме принято считать, что карма – это совокупность пережитого человеком опыта.

Она определяет судьбу и будущие жизни человека. Очень часто после неудач люди спрашивают себя: «Чем я это заслужил?». Ответ может крыться в негативной карме. Так как мы сами создаем негативную карму, изменить ее можно тоже самостоятельно.

Из-за чего появляется негативная карма

Карма может быть результатом поступков не только в этой жизни, но и в прошлой. Буддизм и индуизм предполагают реинкарнацию – после смерти человек перевоплощается в животное или в другого человека. Поэтому, даже если вы не замечаете за собой негативных поступков, вы можете страдать от того, что происходило уже давно. Карма может страдать из-за поступков, мыслей, чувств и эмоций. Возможно, вы родились с позитивной кармой, но в результате определенных событий в вашей жизни она изменилась в сторону негативной. Таким образом, вы можете либо стабилизировать ее состояние, либо улучшить, чтобы удача всегда была с вами.

Как отработать карму

Негативную карму можно «отработать», но, согласно религиям, на это человеку дается вся жизнь. Это происходит само собой. Например, если вы совершили в прошлой жизни ужасный проступок, мир будет подводить вас к тому, чтобы с вами поступили так же. В некоторых случаях отработка кармы не всегда заканчивается позитивно, поэтому рекомендуется начать исправлять ее заранее.

Как изменить карму

Для того, чтобы изменить негативную карму, нужно полностью изменить свою жизнь. Важно следить не только за своими поступками, но и за мыслями и чувствами. Для начала создайте себе комфортные условия для жизни, в которых вы почувствуете себя лучше. Это может быть переезд от родственников или в другую страну или банальный ремонт. С этого начните менять свое поведение. Проследите за тем, как вы реагируете на различные ситуации. Если в большинстве случаев они вызывают у вас негативные эмоции, выдохните и успокойтесь. Старайтесь относиться ко всему как к жизненному опыту, - так вы сможете «отпускать» ситуации и не переживать по пустякам.

Легче всего следить за своими поступками и словами. Помните, что от всех ваших действий зависит многое, поэтому даже маленькая пакость или шалость может обернуться трагедией. Всегда держите это в голове и каждый раз взвешивайте свои поступки на «за» и «против». Такой подход поможет вам не только очистить свою карму, но и принимать правильные решения.

Последователи буддизма утверждают, что для очищения кармы стоит отказаться от людских желаний и мирских благ, но в современном мире это практически невозможно, поэтому старайтесь всегда делать то, что вам нравится больше всего, и вы удивитесь, но работа тоже может быть приятной. Помните, что в мире очень много путей, по которым вы можете пойти, а безвыходных ситуаций не бывает.