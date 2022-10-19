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Почему народные приметы работают
Народные приметы и суеверия существуют веками, а это значит, что они действительно работают.
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Например, такая примет: горят уши или не проходит икота – кто-то сейчас перемывает вам кости. Дело в том, что тонкие тела могут улавливать негатив и пытаются его проявить через тело физическое – показывая, что от него надо избавиться, отторгнуть (как в случае с икотой) или хотя бы обратить на него внимание – если уши горят, значит мы слышим что-то ужасное.
Свои планы и желания держи при себе – иначе не сбудутся. Да, в этом тоже есть смысл – если мы сами не уверены в своей цели и рядом есть завистливые уши, очень легко сбиться с пути или отказаться от намерения. Делиться следует только тем, в чем есть 100% уверенность и готовность отстаивать свое право на обладание желаемым.
Деньги любят счет – также проверено не только мудростью предков, но и современными обучающими технологиями. Умение считать свои доходы и расходы – одна из первых задач, которая ставится перед учениками на курсах по планированию бюджета и улучшению благосостояния. Ведь то, что посчитано, уже не так легко «утечет сквозь пальцы».
Бойся числа 13, особенно если это дата, да еще и пятничная. Дело в том, что число 13 связано с остановкой, смертью, болезнью, и если начинать какие-то новые дела в эту дату, с большой долей вероятности они также и закончатся – проволочками, ошибками, неудачами. Ну а пятница – последний день рабочей недели, кто же начинает что-то грандиозное в последний день?
Нельзя хранить разбитые зеркала, а уж тем более в них смотреться, нельзя есть из разбитой посуды – да, в этом тоже есть смысл. Созерцая свое «разбитое» и искаженное отражение, человек приучается видеть себя искаженно, некрасиво, а затем и жизнь начинает также складываться. С разбитой посудой такая же история – ешь из поломанного, значит и к себе также относишься, и что удивляться, если скоро и окружение начнет соответственно реагировать. Кстати, хождение в рваной и грязной одежде может вызвать похожий эффект – но почему-то это не нашло отражение в народных приметах.
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Время рождения
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