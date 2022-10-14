Какие предметы в доме нужно прятать от гостей

Припрячьте перед приходом гостей некоторые вещи. Так, на всякий случай.

Если вы очень дружелюбны и имеете много друзей и знакомых, наверняка в вашем доме часто бывают гости.

Однако, вы не всегда можете знать истинные мотивы, поэтому даже безобидный на первый взгляд человек может оказаться недоброжелателем. Чтобы он не смогу вам навредить, нужно сделать уборку в доме перед приходом любого гостя и спрятать важные вещи.

Старые фотографии

Считается, что снимки сохраняют энергетику человека, поэтому через них можно на него повлиять. Чем старше фотография, тем сильнее она связана с человеком. Конечно, если это фотография в рамке, которая стоит на видном месте, ее никто брать не будет. А вот из фотоальбома со старыми фотографиями можно что-то утащить. На фотографию можно навести порчу, сглаз и приворот. Важно следить, чтобы снимки не попали в руки к недоброжелателям.

Религиозные предметы

Во многих религиях молитва считается таинством, поэтому не стоит выставлять напоказ то, что может выдать вашу религию. Не просто так всем крещеным христианам нельзя показывать нагрудный крестик. Книги с молитвами тоже к этому относятся. Так, если вы не хотите лишних проблем и негатива, лучше спрятать все эти предметы от лишних глаз гостей.