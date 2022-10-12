Что месяц рождения расскажет о вас

Оказывается, месяц рождения влияет на характер не меньше, чем воспитание.

Существует исследование, которое доказывает, что люди, рожденные в один месяц, обладают одинаковыми чертами характера.

Проведено оно было в Америке, но думается, что результаты справедливы для людей любой национальности (конечно, нужно учитывать особенности этой национальности). О том, чем отличаются рожденные в каждый месяц, читайте в этой статье.

Январь

Рожденные в морозный зимний месяц – сильные духом, они невероятно стрессоустойчивы и стремятся взять любую ситуацию под свой контроль. Это истинные лидеры и руководители.

Февраль

Креативность и спонтанность – самые главные характеристики рожденных в феврале. Еще они страшные эгоисты и очень зациклены на своем внутреннем мире и обязательно имеют какую-то идею-фикс, которая управляет ими.

Март

Рожденные в марте – махровые интроверты. Они ранимые и чувствительные, имеют богатое воображение (которое, кстати, не всегда играет за них).

Апрель

Это настоящие экстремалы. Они обожают скорость и подвиги. Это одиночки, за которыми следуют.

Май

Это очень преданные и надежные люди. Они обладают спокойным и умиротворяющим темпераментом, достаточно верные и еще – страшно любят ощущение новизны!

Июнь

Люди июня отличаются капризностью и перепадами настроения. С ними сложно, но можно. Зато они искренние и дарят ощущение праздника и свежести тем, кто рядом.

Июль

Июльский народ непростой. Этих людей отличает высокомерие и желание быть первым и лучшим. Что ж, они и правда весьма талантливы и обладают задатками лидера.

Август

Возможно, самые эмоциональные люди рождают как раз в августе. Августовцы имеют большое сердце, они очень заботливы и дружелюбны. Но и весьма ревнивы по отношению к тем, кого считают своими друзьями или любовниками.

Сентябрь

В сентябре рождаются люди практичные и даже прагматичные: они точно знают, как распланировать жизнь, чтобы все успеть и получить максимум выгоды. Еще они всегда умеют поддержать.

Октябрь

Рожденные в октябре – истинные миротворцы. Они обладают ярко выраженными дипломатическими способностями, умеют разрулить любой конфликт и доброй ссоре всегда предпочтут худой мир.

Ноябрь

Люди ноября – скрытные, чувствительные, страстные. Они прячут свои яркие чувства под маской спокойствия, но внутри бушует буря. Это лидеры, но неявные: они обожают манипулировать людьми и процессами, находясь в стороне.

Декабрь

Это самые добрый и мудрые люди. Кажется, что весь накопленный за календарный год опыт достался именно рожденным в декабре. Эти люди никогда не унывают и могут в любой момент начать свою жизнь с самого начала.