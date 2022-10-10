Пять вещей-вампиров в вашем доме

Избавьтесь от этих вещей, и вы сами удивитесь, как изменится ваше восприятие дома.

С древнейших времен жилище человека считалось «местом силы», которое призвано давать силы, энергию и чувство защищенности.

Каждый из нас сможет создать себе такой дом, если избавится от 5 вещей-вампиров.

1. Беспорядок и хлам – это первые «вампиры» домашнего пространства. Помимо того, что они заполняют его физически, они энергетически истощают вас, и вы быстро устаете в такой обстановке. «Мусорная энергетика» притягивает финансовые проблемы и ухудшает настроение.

2. «Несчастливые» вещи. Это может быть одежда, в которой вы провалили экзамен; чемодан, который напоминает о расставании с партнером; да все, что погружает вас в негативные воспоминания. А еще сюда относятся вещи, пылящиеся на полках и антресолях годами. Они хранят «тяжелую» энергетику долгие годы и не пускают в дом перемены и радость. Как только вы очистите пространство жилища, вы ощутите прилив сил.

3. Комнатные растения. К их выбору нужно подходить крайне осторожно. Несмотря на то, что сухие букеты, гербарии и искусственные цветы часто украшают интерьер, по философии фэн-шуй, они вытягивают энергию из окружающего пространства. Некоторые живые растения, например, юкка и монстера, «вампирят» на физическом уровне: они поглощают много кислорода и создают удушающий эффект в помещении, а плющи провоцируют семейные конфликты.

4. Подарки-подклады. Это вещи, подаренные или отданные вам людьми, которые в душе не любят вас или завидуют. Внешне это могут быть красивые и дорогие предметы, но, видя их и пользуясь ими, вы интуитивно чувствуете «плохую» энергетику. Эти подарки не обязательно подвергались магическому воздействию, но, когда негативное отношение человека к вам велико, отрицательная энергетика «впитывается» в предмет и передается вам. Если вы ощущаете ее от некоторых подарков, уберите их из дома.

5. Антиквариат и украшения из драгоценных камней. Многие хотели бы иметь такие вещи в доме, но мало кто знает, что старинные предметы – это накопители энергетики, причем в нескольких поколениях. Если вы являетесь обладателем старинных икон, книг, посуды, украшений вы должны знать их историю или чувствовать, что они не приносят вам вреда. В противном случае, стоит избавиться от этих вещей, чтобы не поплатиться здоровьем.