Что говорят о вашей судьбе отпечатки пальцев

Ученые утверждают, что в мире не существует людей с идентичными отпечатками пальцев.

У каждого на руках есть определенный уникальный узор. Однако, их расположение и вид можно разделить на группы. От того, какие у вас отпечатки, зависит то, что вам предрешено.

Петли

Если на ваших пальцах вы видите кривые линии, которые не имеют концов и не закругляются, то вы – человек со стальными нервами. Таким людям часто посылают тяжелые жизненные испытания, но несмотря на сложность, вы обязательно с ними справитесь. Человеку с петлями на отпечатках легко приспособиться к окружающей обстановке, поэтому они не могут жить без путешествий и никогда не сидят на месте, и из-за этого приключения становятся неотъемлемой частью их жизни. Они могут договориться практически со всеми, поэтому часто становятся руководителями. Жизнь обещает им награду за их терпение и выносливость, и они добьются всего, чего захотят.

Дуги

Кривые горизонтальные линии на пальцах говорят о том, что человек достаточно консервативен, и ему тяжело даются любые изменения в его жизни. Они домоседы и часто интроверты, поэтому тяжело заводят новые знакомства. Таким людям непросто найти человека, с которым они пойдут рука об руку по жизни, и для этого нужно иногда выходить из своей зоны комфорта. Упрямы и всегда гнут свою линию, за что часто сталкиваются с непониманием окружающих. Они всегда говорят правду в глаза и не любят интриг за спиной у своих друзей и коллег, но судьба часто воспринимает эти качества отрицательно. Чтобы избежать неприятностей, иногда стоит говорить людям «сладкую ложь», а не «горькую правду». Из-за своей целеустремленности люди с такими отпечатками становятся успешными бизнесменами или именитыми спортсменами.

Завитки

Людям с такими отпечатками пальцев свойственны творческие профессии. Они любят драматизировать и преувеличивать масштабы собственных проблем, что надоедает их близким людям. Чтобы не доставлять дискомфорт другим, почаще вспоминайте, какими подарками вас одарила судьба. Человек может не замечать своего везения в разных сферах жизни, но ему часто будут об этом говорить окружающие. Эти люди постоянно преуменьшают свою значимость и обнуляют собственные достижения, из-за чего склонны к самокритике. «Я такой бедный и несчастный, никто меня не любит», - подобные слова можно слышать от людей с такими отпечатками. Чтобы вас полюбили другие, сначала нужно полюбить самого себя и чувствовать себя уверенно, иначе вы так и не сможет найти свое место в жизни.