Слово, которое помогает добиться успеха в жизни

Принято считать, что ключевым элементом успеха является правильная мотивация.

Однако, есть слово, которое куда важнее всех наших побуждений. Это слово – дисциплина.

Часто препятствием для достижения цели становится отсутствие дисциплины, о важности которой слышали все, но мало кто в нее верит. Если вы думаете, что дисциплинированными рождаются – это в корне неверно. Дисциплину можно «накачать» как мышцы и потом поддерживать постоянными тренировками. Как хорошая физическая форма, она дается «с нуля» усилиями, но потом долгое время приносит дивиденды. Изначально налаживание дисциплины может показаться скучным и трудным, потому что привычка удовлетворять сиюминутные приятные потребности (еда, лежание на диване, просмотр соцсетей) сильна. Но если вы не сдадитесь, то постепенно начнете достигать целей, казавшихся ранее недостижимыми, и ощутите небывалое вдохновение от собственных успехов. Есть несколько важных пунктов, которые помогут вам наладить дисциплину.

1. Режим дня. Начните с него. Как бы банально это ни звучало, режим организует структуру дня и дает вам возможность планировать. Это не означает, что вы должны жить, как в казарме, но четкое понимание временных рамок позволит вам стать гораздо эффективнее за счет баланса работы и отдыха. Вы наконец-то начнете высыпаться, что добавит сил и позитива.

2. Расставьте приоритеты. Для начала выпишите все дела, требующие ваших действий, начиная с самых сложных и важных. Планируйте самое трудное на утро или наиболее продуктивный для вас отрезок дня. Выполнив какое-то дело, отмечайте его в своем списке. Это повысит удовлетворенность от сделанного и поможет перераспределить оставшуюся нагрузку.

3. Используйте трекер привычек, который не даст вам забыть о том, над чем вы работаете. В приложениях для смартфона можно установить напоминания. Ежедневная статистика покажет вам, как идут дела и нужна ли корректировка.

4. Установите на все гаджеты приложения типа SelfControl, которые будут блокировать отвлекающий контент и позволят наладить продуктивность в работе, особенно, если это «удаленка».

5. Обязательно вознаграждайте себя. Хвалите себя, делитесь успехами с близкими. Моральное удовлетворение и гордость за свои достижения дает мощный стимул поддерживать дисциплину и двигаться к новым вершинам.

Приучайте себя к дисциплине, и результат не замедлит сказаться!