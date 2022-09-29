Признаки, говорящие о том, что у вас сильное биополе

Людей с крепкой аурой видно сразу: они более цельные, светлые и статные.

О том, какие именно признаки указывают на то, что у вас или вашего друга сильное биополе, читайте в этом материале.

Вы мало болеете

Сильное биополе дает мощную энергетическую защиту и подпитку, которая позволяет сохранять здоровье крепким. Человека не берут болезни, он быстро восстанавливается, каждое утро чувствует себя бодрым и полным энергии. Частые головные боли, склонность к простудным заболеваниям говорит о том, что биополе слабое.

Вы удачливы

Люди с сильным биополем чаще других получают подарки судьбы просто так. Им не надо тяжело трудиться, чтобы достичь своих целей (хотя это не говорит о том, что они бездельники). Такие люди чувствуют, куда надо идти, чтобы получить желаемое самым простым способом. Жизнь словно чувствует их высокий потенциал и балует снова и снова.

Вы позитивны

Вы источаете хорошее настроение и мелкие неприятности не затрагивают вас глубоко. Ничто не нарушает ваш покой, и окружающие видят вас человеком, который никогда не унывает. Конечно, вы знаете и о неприятной стороне жизни, но она не берет над вами верх.

Трудности обходят вас стороной

К человеку с сильным биополем трудности не липнут. Конечно, shit happens, но крайне редко. И то по ошибке.

За вами идут

Люди тянутся к тем, кто обладает сильным биополем, и хотят идти за ним. Невозможно никого убедить в том, что ты сильный, если на самом деле твое поле слабое. Поэтому желание людей идти за вами, следовать вашим советам и правилам – верный признак того, что вы полны жизненной энергии.

Ваше тело сильное и красивое

Людей с хорошей энергетикой видно сразу: они подтянуты, их спина ровная, осанка королевская. От таких людей веет внутренней силой и здоровьем, кажется, что с ними не пропадешь. Сильное биополе дает хорошую телесность и желание быть крепким и здоровым.

Ваше мышление очень гибкое

Сильное биополе дает своему владельцу способность мыслить эффективно, опираясь на конкретные обстоятельства и ситуацию. Мышление такого человека – нешаблонное, гибкое, мозг открыт всему новому. Это происходит, во-первых, потому, что у такого человека много энергии, которой всегда хватает на мыслительные операции, а во-вторых, его мозг всегда ищет самые хорошие варианты развития событий.

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