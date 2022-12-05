Самые знаменитые пророчества Нострадамуса

Известия о предсказаниях появляются уже после того, как их привязывают к конкретным событиям.

Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, был фармацевтом и алхимиком.

Однако самую большую известность ему принесли многочисленные пророчества. Впервые они были опубликованы как альманах в 1555 году. Они представляли собой четверостишья, организованные в группы по столетиям. Так как Нострадамус писал свои предсказания на очень туманном языке, расшифровать их было трудно и известия о них появляются уже после того, как их привязывают к конкретным событиям.

Теракт 11 сентября

После того, как 11 сентября 2001 года произошел теракт с участием башен-близнецов, в записках Нострадамуса нашли четверостишье, которое точно описывает момент теракта. Конечно, существовали и скептики, которые не верили, но это пророчество привязывают к трагедии с башнями-близнецами.

« Огонь, сотрясающий землю от центра земли,

Заставит трепетать башни Нового Города.

Две башни станут причиной войны на долгие годы,

И после Аретуза окрасит свои волны в красный цвет»

Власть Гитлера

Еще одно четверостишье Нострадамуса считают предсказанием рождения Гитлера. Ученый предсказал его появление на свет и приход к власти, но не сказал о том, что он развяжет кровопролитную войну с множеством жертв. В предсказании указано и то, что Гитлер сможет влиять на людей и добиваться своего с помощью ораторского мастерства.

«В глубинах Западной Европы

У бедных людей родится маленький человек,

Он тот, который своим языком поведет великое войско,

И его слава будет расти на пути к Востоку»

Бомбардировка в Хиросиме и Нагасаки

6 и 9 августа 1945 года произошли единственные случаи в истории человечества, когда применялось ядерное оружие. Тогда произошла ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, в результате которой погибли сотни тысяч человек. Нострадамус предсказал бомбардировку и то, что ее жертвами станут японцы.

«Тяжелая стрела направлена по курсу,

Смерть на словах - великое достижение,

Гордый народ унижен камнем в дереве,

Слухи о чудовищном человеке, принесшим очищение, а затем – искупление.