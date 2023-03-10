Через что проходит душа умершего после смерти

И в религии, и в эзотерике считается, что душа после смерти не умирает, а переходит в другой мир, где проходит определенные этапы очищения и перерождения с тем, чтобы через определенный промежуток времени воплотиться снова.

Сегодня расскажем, через что проходит душа умершего православного человека.

Считается, что первые пару дней после смерти душа пребывает в состоянии, когда она пытается осознать, что произошло. Она находится рядом со своим телом, пытается вернуться в него, старается установить контакт с близкими. Ей кажется, что у нее еще есть возможность вернуться. В этот период она относительно свободна: она может силой мысли перемещаться в пространстве, но не может предпринять никаких действий. Считается, что часть душ в этот период посещают святые места или отправляются туда, куда хотели при жизни. В эти два дня душу встречают два Ангела: один – это Ангел-хранитель, а второй – Ангел-проводник. Они будут сопровождать душу новопреставленного на пути в загробный мир.

На третий день по христианскому обряду происходит погребение тела, а душе приходит время для вознесения на небеса и поклонения Господу. Ангелы берут душу и несут ее к Господу на своих крыльях. С этого дня начинаются мытарства души и длятся столько, сколько грехов в своей жизни совершил человек. В этот период живые родственники должны как можно больше и усерднее молиться за умершего, поминать его с тем, чтобы душе было как можно легче преодолевать испытания.

С 4 по 9 день душа в сопровождении Ангелов посещает небесные обители и как будто сдает экзамены: ее испытывают на добродетели и параллельно она продолжает замаливание своих грехов. В это время душа уже забывает о своих земных делах и переживаниях.

На 9 день душа, очистившаяся от грехов, снова предстает перед Господом, а Ангелы показывают душе Ад, в который она может попасть, если окажется, что грехов накопилось великое множество.

С 9 по 40 день душа продолжает замаливать грехи. И на 40-й день, после прохождения всех мытарств, принимается окончательное решение: проведет ли душа время до следующего воплощения в Раю или будет отправлена в Ад. Это день особого поминовения со стороны родственников, которым нужно заказать поминальную службу в церкви, раздать милостыню и помолиться за душу умершего, чтобы она могла перейти в рай.

Старайтесь при жизни совершать больше добрых дел, чтобы вашей душе через годы было легче обрести покой.

Читайте также: