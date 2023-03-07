Что будет, если забыть зеркало на кладбище

С давних времен зеркало считалось магическим предметом.

Через него проводили обряды и ритуалы, а также связывали с потусторонним миром. Если в доме умер человек, зеркала завешивают черной плотной тканью, чтобы душа усопшего не отразилась в нем и не осталась в заточении. Зеркала на кладбище с собой носить не стоит, но бывают ситуации, когда оно случайно оказывается в сумке, а маленькое зеркало легко уронить и не заметить. На самом деле, забыть зеркало на кладбище – очень плохая примета.

Первое, что нужно знать человеку, который забыл зеркало на кладбище, - его ни в коем случае нельзя оттуда забирать. Если вы уронили какую-то свою вещь среди могил, то обратно забирать себе ее не стоит. Дело в том, что это может быть знаком того, что покойник захотел оставить предмет себе. Если его забрать – усопший будет преследовать вас, чтобы вернуть его. А если предмет не вернуть на кладбище, то покойник может забрать его вместе с человеком, у которого эта вещь находится.

Что касается зеркала, забыть эту вещь на кладбище намного опаснее. Дело в том, что в таких местах очень много энергии негатива и смерти, а зеркало имеет память. Если эту вещь захотел забрать злой дух, то он может навлечь неприятности на человека и испортить ему жизнь.

Чтобы этого не случилось, зеркало нужно закопать рядом с могилой родственника или знакомого на этом же кладбище. Главное – не нужно трогать его голыми руками. Возьмите плотную ткань или перчатки и закопайте его за пределами могилы, на дорожке. Так, вы избавите себя от негативных последствий, а зеркало будет передавать ваш образ знакомым на тот свет, и они будут чаще вас вспоминать.

Если зеркало было утеряно и найти его не удалось, нужно пойти в церковь и поставить свечи за всех усопших родственников, а потом вернуться на их могилы с цветами. Они могут помочь уберечь вас от злых духов, которые захотят навлечь беду.

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