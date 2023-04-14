Почему все говорят о денежных травах? Рассказываем как их использовать

Деньги не просто так называют «зеленью» в некоторых случаях.

Это название произошло благодаря долларам, которые делают зеленого цвета вне зависимости от номинала.

Изначально банкноты в США были белые с черными буквами и цифрами, а зеленый цвет использовался только по краям. Однако такой способ нанесения краски был очень прост в повторении, поэтому цветную краску решили использовать на всех банкнотах.

Различные травы используют во многих сферах жизни. Они помогают в лечении, избавлении от нечисти и негатива. Растения могут помочь и в финансовых делах, если их правильно подбирать и пользоваться ими.

Денежные травы используют в качестве смеси, которую нужно приготовить самостоятельно. Сами растения вы можете как собрать самостоятельно, так и купить в магазине и на рынке. Для приготовления травяной смеси травы нужно измельчить. Создавать ее нужно строго по субботам.

Какие травы брать

Существует целый список трав, которые используются в магии, но для улучшения своего финансового положения вам необходимы только те, которые притягивают деньги. К таким травам относятся тимьян, мускатный орех, ромашка и укроп. При этом, их можно использовать по-разному. Например, тимьян лучше всего добавлять в еду и напитки, а также в стиральный порошок. Мускатный орех рекомендуют держать в кошельке тем, кто хочет выиграть крупную сумму во время азартных игр. Из ромашки необходимо делать чай и опрыскивать им почву около вашего дома. Из укропа можно сделать амулет или талисман.

Как использовать травы

Травы можно использовать по отдельности или вместе. Считается, что по отдельности они выполняют определенные функции, а смесь из трав может принести богатство во всех сферах жизни. Однако их тоже нужно правильно использовать.

Чаще всего из смесей трав делают мыло. Его необходимо варить из натуральных ингредиентов во время растущей Луны. Также можно изготовить амулет из эпоксидной смолы – просто положите травы в формочку и залейте ее эпоксидной смолой.

Травы можно связывать между собой или в мешочке. Оставляйте их около кровати, свечей и при входе, а также кладите в кошелек. Окружите себя благоприятной энергетикой, и к вам потянутся финансы.

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