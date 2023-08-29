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Приметы, которые нужно соблюдать, чтобы выбраться из нищеты

29 августа 2023ГаданияМарианна Басс

Существует несколько ритуалов, которые стоит выполнить, если вы хотите приманить деньги.

Приметы, которые помогут выбраться из нищеты
Фото: depositphotos

Приметы придумали наши предки не просто так. Они искали закономерности в своей жизни, которые связаны с разными сферами: финансами, здоровьем и романтическими отношениями.

Некоторые приметы помогали предсказывать будущее. Наверняка вы знаете людей, которым не составляет труда заработать деньги, а другие могут трудиться 12 часов в сутки, но все равно будут жить на грани нищеты. Это зависит и от примет. Существует несколько ритуалов, которые стоит выполнить, если вы хотите выбраться из нищеты.

Отдавайте долги в правильное время

Если вы считаете себя нищим, наверняка у вас есть долги. Их нужно правильно отдавать. Никогда не раздавайте деньги в день вашей зарплаты и не отдавайте долги после захода солнца. Если вы возвращаете человеку деньги наличными, то не стоит отдавать деньги из рук в руки. Положите их на любую поверхность, а другой человек пусть возьмет их оттуда.

Знайте свои финансовые возможности

Деньги действительно любят счет, поэтому вы всегда должны знать, сколько денег лежит на вашей карте, в вашем кошельке и на сберегательном счете. Не обязательно знать всю сумму досконально – вплоть до каждой копейки, но считать деньги – не только хорошая примета, но и действенный совет от финансистов.

Выбирайте правильный кошелек

Прежде всего, кошелек должен быть двух цветов: красный или золотой. Согласно суевериям, эти цвета привлекают деньги. Лучше всего приобрести красный кошелек с золотой фурнитурой, но это дело вкуса. В кошельке не должно быть скидочных карт, фотографий, чеков и мусора. Деньги любят чистоту, поэтому они часто «утекают» от человека, который неправильно хранит купюры.

Амулеты и обереги

Существует масса амулетов, которые притягивают деньги. Они сохраняют поток денежной энергии, поэтому она от вас не уходит. Положите в сумку или поставьте дома хотя бы один денежный амулет, который будет сохранять денежную энергию. При выборе правил нет – вы можете купить или сделать тот, который вам больше по душе. Ставить их нужно в прихожую на самое видное место.

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