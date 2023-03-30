Почему все говорят о кармических болезнях? Рассказываем, как они появляются

В философии некоторых учений существует понятие, которое называется кармическая болезнь.

Этот недуг может появиться у человека не из-за физических причин, а из-за психологических. Очень часто кармические болезни появляются у людей, которые не хотят менять свой образ мышления и утратили гармонию со Вселенной.

Что это такое

Кармические болезни могут быть врожденные и приобретенные. Первые у человека появляются практически с рождения или развиваются в раннем возрасте. Считается, что эти недуги приходят вместе с телом из прошлой жизни. Если человек был злым, агрессивным или делал больно другим людям, а потом до конца своих дней так и не понял, что он поступал плохо или не попытался исправить свои ошибки, то в следующей жизни его могут настигнуть кармические болезни. Чтобы исправить это, ему необходимо понять прошлые ошибки и прийти в гармонию с самим собой.

Приобретенные недуги появляются на протяжении жизни, если человек начал совершать плохие поступки в более осознанном возрасте. Кроме того, кармические болезни могут появиться из-за негативных эмоций, которые испытывает человек. Он растрачивает свою энергию на зло и не получает ничего взамен, потому что она к нему не возвращается. Так появляются приобретенные кармические болезни. Вылечить их также помогает исправление ошибок, понимание своих негативных поступков, а также излучение положительной энергии.

Признаки и причины кармических болезней

Не всегда можно сразу определить, что ваше заболевание является кармическим. В некоторых случаях люди не могут понять этого до конца своих дней. У каждой болезни есть свои причины, например заболевания желудка могут появиться из-за страха, зависти и скупости. Причины сердечно-сосудистых заболеваний кроются в подавлении эмоций и отсутствии радости. Печень может болеть из-за гнева. Проблемы с зубами и деснами наблюдаются у тех, кто подавляет свои чувства и эмоции из страха. Мигрень развивается у людей с комплексом неполноценности, и этот список можно продолжать до бесконечности.

Кармическую болезнь распознать очень тяжело, но у нее есть один явный признак – если она излечима, но у вас возникают проблемы с выздоровлением, а врачи только разводят руками, значит вы сами «заработали» этот недуг.

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