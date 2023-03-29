Маги и знакомые: кто может наложить порчу
Порча – вредоносное магическое воздействие на человека с целью причинить серьезный вред.
Для ее наведения используются специальные атрибуты и ритуалы, которые аккумулируют негативную энергию, способную подавить жизненные силы человека.
В зависимости от того, на что направлена порча, человек может испытывать различные симптомы и состояния: от слабости и бессилия до неудач в делах и даже смерти. В отличие от сглаза, порчу наложить достаточно сложно, потому что для проведения обряда необходимы не только специальные знания, но и сильная энергетика. Именно поэтому в большинстве случаев люди обращаются за помощью к черным магам. Порча может быть наложена на любую сферу жизни человека, но наиболее часто встречаются обряды на здоровье и неудачи в финансовых делах, а самыми пагубными считаются порча на смерть и любовный приворот.
О признаках порчи и способах ее распознать пишут много. Но также важно понимать, кто и зачем может провести этот обряд. Крайне редко порчу может навести начинающая ведьма, которая пробует свои возможности на неприятных ей окружающих, а вы случайно окажетесь таковым. Чаще всего порчу наводят не случайные люди, а кто-то из близкого окружения: родственники, коллеги, подруги. Причиной этого бывает зависть или попытка решить собственные проблемы за чужой счет.
Иногда сделать обряд люди пытаются самостоятельно, почитав статьи в интернете или купив книги. Распространенным вариантом в быту является наведение порчи через подклад (заговоренный предмет), который вам могут как тайно подкинуть, так и подарить. Поэтому стоит быть внимательнее к людям, которые вхожи в ваш дом.
Но все-таки чаще всего заказчики обращаются к эзотерикам, предлагающим подобные услуги. И здесь может быть множество вариантов: от цыганок и начинающих магов, которые оценивают свои услуги не слишком дорого, до специалистов, работающих за большой гонорар, но дающих гарантии.
Избегайте решения проблем с помощью черной магии, берегите себя и близких.
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