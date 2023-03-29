Маги и знакомые: кто может наложить порчу

Порча – вредоносное магическое воздействие на человека с целью причинить серьезный вред.

Для ее наведения используются специальные атрибуты и ритуалы, которые аккумулируют негативную энергию, способную подавить жизненные силы человека.

В зависимости от того, на что направлена порча, человек может испытывать различные симптомы и состояния: от слабости и бессилия до неудач в делах и даже смерти. В отличие от сглаза, порчу наложить достаточно сложно, потому что для проведения обряда необходимы не только специальные знания, но и сильная энергетика. Именно поэтому в большинстве случаев люди обращаются за помощью к черным магам. Порча может быть наложена на любую сферу жизни человека, но наиболее часто встречаются обряды на здоровье и неудачи в финансовых делах, а самыми пагубными считаются порча на смерть и любовный приворот.

О признаках порчи и способах ее распознать пишут много. Но также важно понимать, кто и зачем может провести этот обряд. Крайне редко порчу может навести начинающая ведьма, которая пробует свои возможности на неприятных ей окружающих, а вы случайно окажетесь таковым. Чаще всего порчу наводят не случайные люди, а кто-то из близкого окружения: родственники, коллеги, подруги. Причиной этого бывает зависть или попытка решить собственные проблемы за чужой счет.

Иногда сделать обряд люди пытаются самостоятельно, почитав статьи в интернете или купив книги. Распространенным вариантом в быту является наведение порчи через подклад (заговоренный предмет), который вам могут как тайно подкинуть, так и подарить. Поэтому стоит быть внимательнее к людям, которые вхожи в ваш дом.

Но все-таки чаще всего заказчики обращаются к эзотерикам, предлагающим подобные услуги. И здесь может быть множество вариантов: от цыганок и начинающих магов, которые оценивают свои услуги не слишком дорого, до специалистов, работающих за большой гонорар, но дающих гарантии.

«Работа» сильных магов дает о себе знать быстро, но снять такую порчу крайне непросто. В ряде случаев приходится искать более сильного мага или за большие деньги обращаться к тому, кто навел порчу, чтобы был проведен ритуал, отменяющий воздействие «темных сил» на человека. Вне зависимости от того, кто физически проводил обряд, заказчику порчи стоит учитывать, что за это последует тяжелая расплата. Мало того, что сам он нарушит собственную энергетическую защиту и получит «черную метку» в карме, но расплачиваться за проведенный ритуал будут несколько следующих поколений его семьи.

Избегайте решения проблем с помощью черной магии, берегите себя и близких.

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