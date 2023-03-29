Признаки, выдающие то, что ваша кошка связана с магией

Кошки считаются одними из самых загадочных животных на планете.

В Египте в древние времена их почитали и считали божественными созданиями, на Руси кошки часто считались пособниками ведьм, поэтому их боялись. В современное время они обычные домашние животные. Однако не все так просто. Из-за того, что в прошлом кошки считались мистическими существами, их потомки могут быть связаны с магией. Существует несколько признаков, по которым можно определить, что ваш питомец чувствует и видит больше, чем вы.

Сидит, уставившись в одну точку

У многих котов и кошек есть привычка – они могут на несколько минут «зависать». В такие моменты они сидят и смотрят в одну точку. Маги объясняют это тем, что кошки могут видеть злых духов и темные силы, которые проникают в ваш дом. Когда они сидят и смотрят в одну точку, это значит, что они прогоняют нечисть. Зрение и слух у кошек действительно развит в разы сильнее, чем у человека.

Шипит на хозяина

Если ваш питомец внезапно начал на вас шипеть или очень недоволен вашем приходом, значит вы принесли в дом негативную энергию. В таких случаях стоит принять душ и постирать одежду, а также проверить, не принесли ли вы с собой одолженную вещь или подарок от неприятного вам человека.

Уходит из дома

Кошки часто сбегают из дома или пытаются это сделать. Это значит, что в доме накопилось слишком много негативной энергии, а животное с ней уже не справляется. Чтобы вернуть кошку, а также обезопасить себя и домочадцев, нужно провести энергетическую очистку дома от негатива.

Необычное поведение

Некоторые кошки имеют дар предсказывать будущее и предвидеть надвигающиеся неприятные события. Если вы заметили, что кошка начала нервничать, шипеть и беспокойно себя вести, это значит, что в ближайшее время может произойти что-то нехорошее или к вам в дом придет неприятный человек.

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