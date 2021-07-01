Эзотерик рассказал, как привлечь любовь

Известный российский эзотерик поделился с жителями страны собственными секретами привлечения теплого чувства в личную жизнь.
Гиберт перечислил несколько действий, которые нужно сделать, чтобы любовь, страсть и желание пришли в жизнь. По словам победителя шоу «Битва экстрасенсов», каждая женщина может излучать уверенность, притягивающую успешных мужчин. Для этого нужно выходить из дома с правильным настроем.
В первую очередь, по словам Гиберта, следует освободить сердце от обид. Прощение позволяет человеку «освежиться» и «очиститься» для восприятия любви. Перед тем, как выходить из дома, нужно сделать небольшую медитацию — с закрытыми глазами трижды глубоко вдохнуть и выдохнуть, мысленно пройтись по всему телу и ощутить его, вспомнить самый счастливый момент в жизни, направить его энергию прямо в сердце и в таком настроение покидать жилье.
Экстрасенс Виталий Гиберт заявил, что в обязательном порядке нужно избавляться от страха перед встречей с любовью. Он напомнил, что в первую очередь человек, это не внешность и манеры поведения в рамках приличия, а энергия, которую он излучает. Именно это притягивает к нему вторую половинку.
«Любовь — это отсутствие обид и принятие своей жизни. Я искренне считаю, что прежде, чем станет возможным наполнить свое сердце прекрасными чувствами, надо избавиться от всего, что мешает: отпустить людей, которые не приносят радости и наконец-то осознать, что жизнь это ярчайшее событие», — отметил эзотерик.
Виталий Гиберт уверен, что настоящая любовь — это безусловное чувство, в которое нужно безоговорочно погружаться с головой, проживать каждой клеткой своего тела. Искренняя открытость к миру способна привлечь в жизнь заветное чувство, которое все ищут.
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