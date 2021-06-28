Приметы на 29 июня: что нельзя делать в этот день

Не стоит в этот вторник рвать и дарить цветы - радости они не принесут.

Женщинам не следует ничего сажать и пропалывать — это должны делать девушки, чтобы урожай не погиб. В этом были уверены наши предки.

Они же говорили, что 29 июня ни в коем случае нельзя кричать на подчиненных, иначе те будут плохо трудиться. Напротив, похвала сыграет на руку и начальнику, и работнику.

Не следует в этот день делать предложение руки и сердца и играть свадьбу. Считается, что союз, заключенный 29 июня, долго не продлится.

Сны в эту ночь, как правило, бывают пустыми — обращать внимание на них не стоит. Если же ничего не приснилось, это даже хорошо: значит, подсознание отдыхает.