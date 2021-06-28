Приметы на 29 июня: что нельзя делать в этот день

Не стоит в этот вторник рвать и дарить цветы - радости они не принесут.
Женщинам не следует ничего сажать и пропалывать — это должны делать девушки, чтобы урожай не погиб. В этом были уверены наши предки.
Они же говорили, что 29 июня ни в коем случае нельзя кричать на подчиненных, иначе те будут плохо трудиться. Напротив, похвала сыграет на руку и начальнику, и работнику.
19-20 лунные сутки. Сегодня привкус тайны будет чувствоваться во всем – Луна в Рыбах «за» мистификацию. Так что не верим на слова и вновь проверяем...
Сегодня по нам могут больно ударить результаты наших прошлых решений и поступков. Благодарим за этот «подарок» Луну в Скорпионе – в этот день она...
Благодаря Венере во Льве при мыслях о личной жизни всю неделю у вас будет подниматься настроение. Ведь личная жизнь сейчас состоит из ярких,...
Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...