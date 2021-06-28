Выход есть – таро-прогноз на 28 июня-4 июля

Таро – универсальный инструмент прогнозирования будущего и самоисследования.
О том, что нас ждет на следующей неделе, читайте в этой статье.
На этот понедельник выпал Король Мечей. Карта грозная, сложная и освобождающая. Если вам хочется принять какое-то серьезное решение, отсекающее ваше прошлое, время пришло.
Этот вторник ознаменован картой Отшельник. Что сказать: уединение, уединение и еще раз уединение. Логичное продолжение, кстати, после Короля Мечей. Возможно, вам нужно выдохнуть и восстановиться после конфликта.
Дама Кубков позволит расслабиться и заняться собственным эмоциональным комфортом в эту среду. Проникните в собственные чувства, позаботьтесь о себе так, как если бы вы любили себя безмерно.
На четверг выпала Десятка Пентаклей, она означает материальные заботы по устройству дома и наслаждение семейным бытом. Запланируйте обед с родителями или поездку на природу.
Карта Солнце выпала на пятницу, и это знак торжества и приятного времяпрепровождения. Займитесь творчеством, выберите то, что приносит вам радость и глобальное ощущение счастья. Также это удачный день для качественного общения с детьми.
Десятка Чаш – карта полного эмоционального удовольствия! В эту субботу нас ждет что-то совершенно божественное, полное любви и понимания. Очень рекомендуется провести этот день с самыми любимыми людьми.
На воскресенье выпала Восьмерка Мечей. Это карта ограничений и даже депрессии. Вероятны ощущения тупика. Помните, что выход на самом деле есть, просто сейчас, вероятно, вы его еще не видите.
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