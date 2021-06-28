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Выход есть – таро-прогноз на 28 июня-4 июля

28 июня 2021ГаданияМирослава Кан

Таро – универсальный инструмент прогнозирования будущего и самоисследования.

Выход есть – таро-прогноз на 28 июня-4 июля
Фото: depositphotos

О том, что нас ждет на следующей неделе, читайте в этой статье.

28 июня – Король Мечей

На этот понедельник выпал Король Мечей. Карта грозная, сложная и освобождающая. Если вам хочется принять какое-то серьезное решение, отсекающее ваше прошлое, время пришло.

29 июня – Отшельник

Этот вторник ознаменован картой Отшельник. Что сказать: уединение, уединение и еще раз уединение. Логичное продолжение, кстати, после Короля Мечей. Возможно, вам нужно выдохнуть и восстановиться после конфликта.

30 июня – Дама Кубков

Дама Кубков позволит расслабиться и заняться собственным эмоциональным комфортом в эту среду. Проникните в собственные чувства, позаботьтесь о себе так, как если бы вы любили себя безмерно.

1 июля – Десятка Пентаклей

На четверг выпала Десятка Пентаклей, она означает материальные заботы по устройству дома и наслаждение семейным бытом. Запланируйте обед с родителями или поездку на природу.

2 июля – Карта Солнце

Карта Солнце выпала на пятницу, и это знак торжества и приятного времяпрепровождения. Займитесь творчеством, выберите то, что приносит вам радость и глобальное ощущение счастья. Также это удачный день для качественного общения с детьми.

3 июля – Десятка Чаш

Десятка Чаш – карта полного эмоционального удовольствия! В эту субботу нас ждет что-то совершенно божественное, полное любви и понимания. Очень рекомендуется провести этот день с самыми любимыми людьми.

4 июля – Восьмерка Мечей

На воскресенье выпала Восьмерка Мечей. Это карта ограничений и даже депрессии. Вероятны ощущения тупика. Помните, что выход на самом деле есть, просто сейчас, вероятно, вы его еще не видите.

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