Приметы на 30 июня: что нельзя делать в этот день

Чтобы не оказаться на краю финансовой пропасти, нужно 30 июня подстричь ногти. В народе верили, что этот нехитрый способ убережёт от разорения.

Не рекомендуется разговаривать с прекрасными незнакомцами на улице. Наши предки были уверены, что в этот день под милой личиной может скрываться нечистая сила.

Не стоит в эту среду давать в долг, иначе впереди возникнут большие расходы, которые приведут к утрате всех накоплений.

30 июня не следует начинать ничего нового, особенно того, что связано с изменениями в личной жизни. В частности, нельзя переезжать, менять работу, вступать в брак. Удачи в этих делах не будет.

Сны в эту ночь можно « заказать». Например, отправиться в сновидении туда, где давно хотели побывать, или получить ответ на какой-то жизненно важный вопрос, решить застарелую проблему. Есть и такая примета: если наутро будет плохая погода, то сон исполнится в тот же день.