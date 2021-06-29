Приметы на 30 июня: что нельзя делать в этот день

Чтобы не оказаться на краю финансовой пропасти, нужно 30 июня подстричь ногти. В народе верили, что этот нехитрый способ убережёт от разорения.
30 июня не следует начинать ничего нового, особенно того, что связано с изменениями в личной жизни. В частности, нельзя переезжать, менять работу, вступать в брак. Удачи в этих делах не будет.
19-20 лунные сутки. Сегодня привкус тайны будет чувствоваться во всем – Луна в Рыбах «за» мистификацию. Так что не верим на слова и вновь проверяем...
Сегодня по нам могут больно ударить результаты наших прошлых решений и поступков. Благодарим за этот «подарок» Луну в Скорпионе – в этот день она...
Благодаря Венере во Льве при мыслях о личной жизни всю неделю у вас будет подниматься настроение. Ведь личная жизнь сейчас состоит из ярких,...
Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...