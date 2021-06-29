Как появился жуткий остров кукол

Остров кукол, расположенный недалеко от столицы Мексики, стал самой жуткой туристической достопримечательностью в мире по версии британского таблоида The Sun. Но как появилось это мистическое место?

Остров кукол звучит мило и трогательно. Но пусть такое безобидное название не даст вас обмануть: в реальности это пугающее место.

Тысячи изуродованных игрушек висят на деревьях. Почерневшие, грязные, покрытие паутиной, без рук, ног они опасливо наблюдают за туристами. Многие куклы висят в связке, а наиболее устрашающие прибиты или подвязаны поодиночке. К слову, это место не должно было стать туристической достопримечательностью. Однако ежегодно туда приезжают тысячи туристов. Попасть на остров можно только по воде, но далеко не все лодочники соглашаются плыть к нему.

Версий происхождения загадочного места несколько.

Считается, что в 1950-х годах на острове жил священник Хулиан Сантана Баррера. Его изгнали из родного города за религиозные суеверия, поэтому он коротал свои дни один на острове. До тех пор, пока не услышал крики тонувшей девушки и не поспешил к ней на помощь. Но не успел. В воде осталась лишь кукла. Он повесил ее на дерево в память об усопшей. А затем начал случайно везде на острове находить кукол и вешать их на деревьях, чтобы успокоить призрак мертвой. Он верил, что оставляя игрушки, она передает послание с того света.

Кто-то трактует историю иначе. На самом деле, на том острове умерла не одна девушка, и призраки погибших постоянно являлись Хулиану. Чтобы их задобрить, он искал на свалках выброшенных кукол, а затем развешивал их по острову. Позже о нем прослышали местные жители и стали выменивать старые игрушки на фрукты и овощи, которые выращивал бывший священник.

По другой версии Хулиан Сантана Баррера был рыбаком, а погибшей была его маленькая дочка. На месте ее смерти он нашел куклу, и решил, что дух девочки поселился в игрушке. Поэтому он привязал ее на дереве рядом с водой, а после стал искать и развешивать другие игрушки.

Есть и менее таинственное предположение. Скептики уверены, что Хулиан был просто сумасшедшим пьяницей, которой коллекционировал старых выброшенных кукол. А затем бросил жену, погрузил в лодку своих «любимцев» и уехал жить на остров в компании своих игрушек.

Правду мы никогда не узнаем.