Как по линиям на ладони определить опасные моменты жизни

Линии на руках способны рассказать о возможных угрозах в организме и о состоянии здоровья человека. Об этом сообщил хиромант Иван Громов.

Главным отражением жизненных сил человека, его жизненного потенциала является линия жизни, опоясывающая большой палец. Любые повреждения хирографического рисунка на линии жизни, будь то «острова», или утончения — это всегда деструктивные признаки, которые сулят достаточно серьезные проблемы со здоровьем.

Основная информация, по словам Громова, находится на правой руке. Если линия жизни прерывается и затем вновь продолжается, то это может говорить о серьезных проблемах в будущем, добавил он.

Это, например, могут быть госпитализации или хирургические вмешательства. Более тонкие и бледные участки линии говорят о том, что на этом этапе жизни силы могут уйти, что приведет к серьезным заболеваниям, предупредил эксперт.

Чтобы понять, когда будут проблемы со здоровьем, необходимо провести перпендикулярную линию от середины указательного пальца до середины линии жизни. Точка пересечения означает примерный возраст десяти лет. Перпендикуляры стоит проводить до места, где линия жизни прерывается.

Линия головы — вторая горизонтальная линия, если считать от пальцев. Повреждения на ней могут говорить о проблемах со зрением, дыхательной системой или опорно-двигательным аппаратом.