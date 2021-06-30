Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Как по линиям на ладони определить опасные моменты жизни

30 июня 2021ГаданияВечерняя Москва

Линии на руках способны рассказать о возможных угрозах в организме и о состоянии здоровья человека. Об этом сообщил хиромант Иван Громов.

Как по линиям на ладони определить опасные моменты жизни

Главным отражением жизненных сил человека, его жизненного потенциала является линия жизни, опоясывающая большой палец. Любые повреждения хирографического рисунка на линии жизни, будь то «острова», или утончения — это всегда деструктивные признаки, которые сулят достаточно серьезные проблемы со здоровьем.

Основная информация, по словам Громова, находится на правой руке. Если линия жизни прерывается и затем вновь продолжается, то это может говорить о серьезных проблемах в будущем, добавил он.

Это, например, могут быть госпитализации или хирургические вмешательства. Более тонкие и бледные участки линии говорят о том, что на этом этапе жизни силы могут уйти, что приведет к серьезным заболеваниям, предупредил эксперт.

Чтобы понять, когда будут проблемы со здоровьем, необходимо провести перпендикулярную линию от середины указательного пальца до середины линии жизни. Точка пересечения означает примерный возраст десяти лет. Перпендикуляры стоит проводить до места, где линия жизни прерывается.

Линия головы — вторая горизонтальная линия, если считать от пальцев. Повреждения на ней могут говорить о проблемах со зрением, дыхательной системой или опорно-двигательным аппаратом.

Вечерняя Москва: последние новостиЛетающий автомобиль совершил первый полет в СловакииПсаки ответила на высказывания Путина по инциденту с британским эсминцемРевакцинация от коронавируса стартовала в России
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
1 июля 2021Rambler
Дата рождения

Сегодня по нам могут больно ударить результаты наших прошлых решений и поступков. Благодарим за этот «подарок» Луну в Скорпионе – в этот день она...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
2 июля 2021Rambler

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне заражает нас меланхолией и депрессией. Противиться будет сложно, но возможно – смотрим больше ситкомов, едим...

Читать продолжение
Поиск по сонникам
Сон со среды на четверг

Одни из самых занимательных для истолкования и осмысления полученной информации — так...

Читать продолжение
Наращиваем броню — любовный гороскоп на 1 июля
Не стоит строить слишком далекие планы — финансовый гороскоп на 1 июля
Нужны запасные пути — гороскоп на 1 июля
Почему июль – самый сложный месяц 2021 года
Почему Атлантиду ищут и не могут найти до сих пор
Знаки зодиака, которым тяжело работать вместе
Зависит ли удача от дня недели, в который родился ребенок
Как вычислить людей, которые желают вам зла
Как назвать ребенка, чтобы он был счастливым
Как по линиям на ладони определить опасные моменты жизни
Кто из знаков зодиака никогда не простит обиду
Предатели по знаку зодиака
Приметы на 1 июля: что нельзя делать в этот день
Проверяем факты — финансовый гороскоп на 30 июня
Молчим громче — любовный гороскоп на 30 июня
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
28 июня - 4 июля 2021Astro7

Благодаря Венере во Льве при мыслях о личной жизни всю неделю у вас будет подниматься настроение. Ведь личная жизнь сейчас состоит из ярких,...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение