Приметы на 1 июля: что нельзя делать в этот день

Не стоит 1 июля совершать необдуманные покупки, особенно крупные. Наши предки верили, что вернуть потраченные средства не удастся довольно долго.

Самый главный запрет этого дня касается слов: не рекомендуется жаловаться — судьба нанесет еще больший удар; хвастаться — можно всего лишиться; ругаться — негатив вернется сторицей.

В народе считали также, что в первый день июля нельзя делать квас. В противном случае ворона искупает в нем своих детей, говорили прапрапрадеды.

Не следует в этот четверг давать заведомо невыполнимые обещания. Того, кто ослушается этого совета, ждет череда неприятностей, которая завершится крупной потерей.

Сны в эту ночь должны продемонстрировать ваш внутренний потенциал и силу. Если приснилось нечто приятное, значит, вы гармонично развиваетесь. Если сновидение было тревожным, стоит заняться прокачкой подсознания.