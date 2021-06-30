Приметы на 1 июля: что нельзя делать в этот день

Не стоит 1 июля совершать необдуманные покупки, особенно крупные. Наши предки верили, что вернуть потраченные средства не удастся довольно долго.
В народе считали также, что в первый день июля нельзя делать квас. В противном случае ворона искупает в нем своих детей, говорили прапрапрадеды.
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