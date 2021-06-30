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Приметы на 1 июля: что нельзя делать в этот день

30 июня 2021ГаданияСОВА

Не стоит 1 июля совершать необдуманные покупки, особенно крупные. Наши предки верили, что вернуть потраченные средства не удастся довольно долго.

Приметы на 1 июля: что нельзя делать в этот день
Самый главный запрет этого дня касается слов: не рекомендуется жаловаться — судьба нанесет еще больший удар; хвастаться — можно всего лишиться; ругаться — негатив вернется сторицей.

В народе считали также, что в первый день июля нельзя делать квас. В противном случае ворона искупает в нем своих детей, говорили прапрапрадеды.

Не следует в этот четверг давать заведомо невыполнимые обещания. Того, кто ослушается этого совета, ждет череда неприятностей, которая завершится крупной потерей.
Сны в эту ночь должны продемонстрировать ваш внутренний потенциал и силу. Если приснилось нечто приятное, значит, вы гармонично развиваетесь. Если сновидение было тревожным, стоит заняться прокачкой подсознания.
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