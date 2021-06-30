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Как вычислить людей, которые желают вам зла

30 июня 2021ГаданияМирослава Кан

Некоторые люди улыбаются нам в глаза, но за спиной строят козни. И раскрыть их не так уж легко.

Как вычислить людей, которые желают вам зла
Фото: depositphotos

Некоторые люди улыбаются нам в глаза, но за спиной строят козни. И раскрыть их не так уж легко. О том, как узнать, кто желает вам зла, читайте в этой статье.

Если вы заметили, что ваша жизнь стала бледнее и менее радостной, если появились проблемы с работой, здоровьем и отношениями, можно поразмышлять о том, не навели ли на вас порчу. Вы можете догадываться о том, кто именно мог пожелать вам зла, обычно мы знаем, кто недолюбливает нас. Вспомните, не замечали ли вы чего-то странного в поведении близких и не очень людей в последнее время. Недобрые взгляды в вашу сторону тоже считаются!

Если обнаружить злостного нарушителя вашего покоя самостоятельно не удалось (а ведь вы могли и ошибиться!), воспользуйтесь следующим методом. Вечером дома встаньте перед большим зеркалом, желательно чтобы вы были одни дома, и уж точно одни в комнате. Смотря на свое отражение в зеркале, прочитайте любую молитву, какая вам ближе. И затем, смотря на точку в отражении прямо над вашей головой, попросите показать вам человека, пожелавшего вам зла. В этот же момент вы его не увидите, но вскоре произойдет кое-что интересное.

Обычно тот, кто навел порчу и неосознанно сглазил (обычное дело, особенно в соцсетях) выходит с вами на контакт в течение примерно недели. Понятно, что вы контактируете с многими, но именно этого человека вы точно опознаете. Что-то особенно будет в том, как он к вам обратился, написал комментарий. Иногда этот ритуал выдает, что порчу навел близкий родственник, в этом случае его поведение после ритуала становится странным, слишком навязчивым, особенно если раньше он не отличался большой тягой к общению с вами.

Обычно, когда становится понятно, кто именно навел порчу или сглазил, негативное воздействие заметно ослабевает. Но если вы ощущаете, что ритуала опознания недостаточно, стоит задуматься о чистке от порчи. Но об этом в другой раз!

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