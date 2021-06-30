Почему Атлантиду ищут и не могут найти до сих пор

Атлантиду искали тысячи людей: историки, археологи, охотники за сокровищами. Но найти остатки древней цивилизации не удалось никому.

Была ли эта страна на самом деле? Давайте разберемся в загадках истории.

Вы наверняка слышали про Атлантиду — легендарный остров, населенный высокоразвитыми атлантами. Легенда гласит, что вся цивилизация за сутки ушла под воду. Но ни археологических, ни даже геологических доказательств существования Атлантиды нет. Ученые считают, что, скорее всего, это вымысел. А Атлантида и по сей день продолжает обрастать огромным количеством мифов.

Откуда взялась Атлантида

Впервые об Атлантиде рассказал знаменитый древнегреческий философ Платон. В своих книгах «Тимей» и «Критий» он писал, что мудрец Солон услышал об острове от жрецов в Египте. А потом рассказал легенду своим родственникам. Так она дошла до Сократа и его приближенных.

Многие считают, что Атлантиду назвали в честь Атлантического океана. Но на самом деле все было наоборот. И океан, и остров получили свое название в честь старшего сына Посейдона Атласа. Неудивительно, что поклонялись же в Атлантиде богу морей.

По рассказам Платона Атлантида была огромной — больше, чем Ливия и Азия, вместе взятые. Находилась она по середине Внешнего моря — Атлантического океана. Впрочем, могущественное государство, не хотело ограничиваться территорией острова. Его власть охватывала все Средиземноморье и даже материк. Атлантида была самой богатой и почитаемой страной тех времен.

Как погибла Атлантида

В рассказе «Тимей» Платон говорит, что первый удар по государству нанесла война с афинянами. Но уничтожило могущественную цивилизацию сильное землетрясение. То самое, которое разрушило и Афины. Только Атлантида опустилась на дно океана.

Где находится Атлантида

Основных гипотез о местонахождении затонувшего острова несколько:

1. Между Азорскими и Канарскими островами

Некоторые считают, что располагавшаяся на юге Испании богатая держава Тартесс, могла быть осколком легендарной Атлантиды.

2. У островов Крит и Стронгил

Приверженцы этой теории считают, что Атлантидой Платон называл древнюю Минойскую цивилизацию. Она достигла мощи и великолепия, а затем исчезла в результате землетрясения или извержения вулкана.

3. На Южном полюсе

Еще одна точка зрения гласит, что современная Антарктида и является той самой древней Атлантидой. А оказалась она так далеко из-за серии мощных тектонических сдвигов.

Смогут ли когда-нибудь найти затерянный город? Неизвестно. Как и то, существовал ли он на самом деле.