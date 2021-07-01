Приметы на 2 июля: что нельзя делать в этот день

Не следует пересчитывать пчел или улья — такие манипуляции приведут к их вымиранию. В этом были уверены наши предки.
Кроме того, они считали большим грехом разорять осиные гнезда 2 июля.
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