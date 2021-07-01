Приметы на 2 июля: что нельзя делать в этот день

Не следует пересчитывать пчел или улья — такие манипуляции приведут к их вымиранию. В этом были уверены наши предки.

Кроме того, они считали большим грехом разорять осиные гнезда 2 июля.

Запрещено переедать в этот день. Чем больше пищи будет съедено в первую пятницу июля, тем сильнее опустеет кошелек, говорили в народе.

Не рекомендуется 2 июля плакать. Даже слезы радости могут нанести непоправимый вред по судьбе: весь будущий год окажется провальным.

Не стоит в эту пятницу ничего сажать и даже просто взрыхлять землю. Считается, что после этого все посадки начнут болеть и даже могут погибнуть.

Сны в эту ночь призваны дать ответы на тревожащие вас вопросы. Перед тем как лечь спать, необходимо мысленно настроиться на откровение. Но после пробуждения не забудьте записать все, что приснилось — видения улетучатся из памяти быстро.