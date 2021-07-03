Приметы на 4 июля: что нельзя делать в этот день

Запрещено «связываться» с липами в этот день: рубить их или пересаживать. В народе верили: если дерево умрет, такая же участь ждёт кого-то из родных.
Наши предки верили, что в этот день не стоит что-то менять в своей жизни — будь то местожительства или внешность. Любые изменения пойдут не на пользу.
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