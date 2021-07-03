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Приметы на 4 июля: что нельзя делать в этот день

3 июля 2021ГаданияСОВА

Запрещено «связываться» с липами в этот день: рубить их или пересаживать. В народе верили: если дерево умрет, такая же участь ждёт кого-то из родных.

Приметы на 4 июля: что нельзя делать в этот день
Не следует 4 июля наводить порядок, особенно это касается влажной уборки. Правда, мыть посуду разрешается. В целом можно заниматься всем, кроме тех дел, которые могут подождать.

Наши предки верили, что в этот день не стоит что-то менять в своей жизни — будь то местожительства или внешность. Любые изменения пойдут не на пользу.

Если есть возможность, лучше остаться дома 4 июля. Если же этого сделать невозможно, то совет от предков: ни с кем не разговаривать по пути, иначе можно столкнуться с потерями.
Сны в эту ночь призваны показать, как развиваются ваши отношения с противоположным полом, насколько они гармоничны. Так, если сновидение было приятным — значит, все хорошо. Если же сон оставил тревожное впечатление, пора проанализировать, что происходит у вас в жизни, даже если на первый взгляд все кажется спокойным и стабильным.
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