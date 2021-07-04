Приметы на 5 июля: что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется 5 июля что-то укорачивать: ногти, одежду, волосы. В народе верили, что так можно сократить количество прожитых лет.

Запрещено демонстрировать своё недовольство или плохое настроение. Считается, что тогда нечистая сила может признать "своего" человека и завладеть его разумом.

Не следует в этот понедельник врать. Если от правды никуда не деться, а последствия от неё могут быть катастрофическими, необходимо перенести признания на другой день.

Не стоит 5 июля 2021 года открывать двери незнакомцам и пускать в дом неприятных людей. В противном случае вместе с ними в жилище может проникнуть беда. Сны в эту ночь могут быть вещими. Правда, чтобы верно их интерпретировать, необходимо пробудить свою интуицию. Даже если образы в сновидениях были довольно чёткими, нужно послушать голос шестого чувства.